Saronnese

GERENZANO – “Finalmente conosco la posizione del Pd gerenzanese. Era quella che mi interessava. Mi pare una risposta debole”. Si apre così la lettera aperta firmata da Pier Angela Vanzulli, che interviene nel dibattito politico gerenzanese.

Ecco il testo integrale

“Finalmente conosco la posizione del Pd gerenzanese. Era quella che mi interessava.

Mi pare una risposta debole.

Scontato che il signor Stefano Gianni dica che “le esigenze del territorio non hanno colore politico”, altrimenti come potrebbe giustificare quello che succede in consiglio comunale a Gerenzano dove gli unici consiglieri di minoranza che fanno opposizione sono quelli del centrodestra e il Pd, che fa parte della maggioranza, incassa i voti favorevoli di Fratelli d’Italia.

Se la giustificazione è questa allora dovrebbe valere ovunque, in fondo la frase “esigenze del territorio” può essere applicata all’intero Paese Italia.

Quindi alla premier Meloni occorre far sapere che non esistono più “gli ideali politici”, gli schieramenti di destra o sinistra, tutte cose superflue, ci si allea in base alle “esigenze del territorio”.

Di una semplicità disarmante. Ad averci pensato prima!

Grazie di questa posizione, quella di Gianni, perché mi piacerebbe proprio che finalmente i gerenzanesi donassero la loro fiducia non in base ai simboli politici, ma ai programmi, alle persone, basandosi sui risultati.

Noi abbiamo amministrato per 20 anni dal 1994 al 2012, ne sono passati 15. Per i gerenzanesi e per chi abita da poco a Gerenzano abbiamo pensato di riproporre la nostra attività amministrativa, i risultati, con delle pubblicazioni riassuntive del nostro percorso per dare un termine di paragone serio, basato sui documenti, da confrontare con quanto fatto da questa Amministrazione in carica.

Mi pongo poi una domanda. Se a Gerenzano vale la giustificazione che “le esigenze del territorio non hanno colore politico”, quindi non valgono le appartenenze politiche, perché i vari esponenti dell’Amministrazione comunale e gli “alleati della minoranza consiliare” si sono impegnati in manovre finalizzate a svuotare il centrodestra gerenzanese?

Non sono rimasta alla politica degli anni 90 perché ho amministrato a Saronno fino al 2020 (vicesindaco/assessore al Bilancio).

Ho invece molta nostalgia di un consiglio comunale a Gerenzano in cui sedevano consiglieri di minoranza agguerriti, ma corretti, ruvidi, ma fieramente legati al loro credo politico. Avversari che in onestà stimavo per la loro coerenza.

È vero Gianni, altri tempi ed altri uomini con altro spessore politico.

Quando si abbraccia una fede con convinzione non la si rinnega, non la si cambia come un abito seguendo la tendenza del momento, con disinvoltura oppure per convenienza politica o addirittura la si sminuisce o peggio rinnega.

La coerenza è un “valore senza tempo”, valeva negli anni 90 come nel 2026″.

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