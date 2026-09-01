I più letti di ieri: tragedia sul lavoro a Origgio, protocollo sicurezza e furti sulla S3
1 Settembre 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 31 agosto, la tragedia sul lavoro avvenuta in un cantiere di Origgio, il pensionamento di una storica dipendente comunale di Uboldo e il nuovo protocollo per la sicurezza partecipata a Saronno. Grande attenzione anche per l’indagine sui furti nelle stazioni della linea S3.
A Origgio un uomo di 55 anni ha perso la vita in un cantiere di via don Giovanni Minzoni, dopo essere rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Origgio, tragedia sul lavoro: cede una soletta nel cantiere, muore un 55enne
Dopo oltre quarant’anni di servizio al Comune di Uboldo, Roberta Borroni, responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi, è andata in pensione. L’assessora Antonella Nesci l’ha salutata ringraziandola per la professionalità e la disponibilità dimostrate negli anni.
Uboldo, dopo oltre 40 anni in Comune Roberta Borroni va in pensione. Nesci: “Una colonna portante, grazie di cuore”
A Saronno si prepara la presentazione del nuovo protocollo di “sicurezza partecipata”, che coinvolgerà commercianti, artigiani, polizia locale e forze dell’ordine in una rete di segnalazioni dedicata alla sicurezza, al decoro e alla vivibilità delle aree commerciali.
Saronno, in arrivo il protocollo sicurezza: prossimo step l’incontro di presentazione con commercianti e cittadini
Sei furti nelle stazioni della linea S3 tra Saronno e Milano avrebbero provocato danni per circa 300 mila euro. L’indagine ha portato all’applicazione di tre misure cautelari.
Linea S3 Saronno-Milano, sei furti nelle stazioni per 300 mila euro: tre misure cautelari
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