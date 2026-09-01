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Il panorama dell’intelligenza artificiale in Italia ha vissuto negli ultimi anni una trasformazione profonda, e Milano si è confermata come uno dei principali centri italiani in cui si concentrano sia la domanda sia l’offerta di soluzioni AI. Capire come si è strutturato questo ecosistema è importante per le imprese che devono decidere come e con chi investire in tecnologia, e per chi vuole comprendere dove stiano andando le competenze digitali italiane nei prossimi anni.

Un osservatorio attento del settore consente di distinguere alcune categorie di operatori, ognuna con caratteristiche, punti di forza e limiti differenti. La scelta del fornitore giusto per un progetto di sviluppo AI dipende molto dalla comprensione di queste categorie, oltre che dalla specificità del caso d’uso.

Le diverse anime del mercato AI milanese

Sul mercato milanese convivono almeno quattro tipologie di operatori specializzati nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale. Le grandi società di consulenza, italiane o internazionali, dispongono di team numerosi e gestiscono progetti di trasformazione su ampia scala, tipicamente per clienti corporate. Le società di system integration hanno aggiunto competenze AI alle proprie offerte tradizionali, lavorando spesso su integrazione di soluzioni di terze parti con i sistemi informativi esistenti dei clienti.

Le software house specializzate, di taglia media, lavorano su progetti applicativi end-to-end, dalla raccolta dei requisiti al deployment in produzione. Le boutique tecnologiche, più piccole, si concentrano su nicchie verticali o su tecnologie specifiche — visione artificiale, NLP, modelli generativi — offrendo expertise particolarmente profonda in ambiti circoscritti.

Cosa cercare in un partner AI

Non esiste un’azienda ideale per tutti i progetti. La domanda corretta non è “chi è il migliore in assoluto?” ma “chi è il migliore per il mio specifico caso d’uso?”. Le variabili che contano sono diverse: la complessità tecnica del progetto, la presenza di vincoli regolatori specifici, la necessità di integrazione con sistemi esistenti, il budget disponibile, l’orizzonte temporale, il livello di personalizzazione richiesto.

Una ricerca pubblicata da Boston Consulting Group sui fattori di successo degli investimenti AI nelle imprese, evidenzia come le aziende che ottengono i risultati migliori da progetti AI sono quelle che selezionano i partner sulla base di criteri specifici al loro contesto, valutando non solo le competenze tecniche ma anche la cultura aziendale, la capacità di gestire il cambiamento organizzativo e la disponibilità a investire nella relazione di lungo periodo.

Le competenze ibride che fanno la differenza

Una caratteristica distintiva di alcune software house del panorama milanese è la combinazione di competenze che, fino a qualche anno fa, restavano separate. Sviluppo software, intelligenza artificiale, produzione di contenuti immersivi, design dell’esperienza utente: queste discipline convergono sempre più in progetti che richiedono visione integrata. Un’esperienza di apprendimento immersivo basata su AI, una piattaforma di customer service che combina avatar e agenti automatici, un sistema di assistenza tecnica che fonde realtà aumentata e supporto AI: sono tutti esempi in cui la separazione tradizionale tra discipline diventa un limite.

Realtà come 360Maker, che integra sviluppo software, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata, contenuti immersivi, rappresentano un modello di fornitore ibrido capace di affrontare progetti in cui la complessità deriva proprio dall’integrazione di più tecnologie.

L’importanza del settore di riferimento

L’esperienza nel settore del cliente è uno dei fattori che pesano di più nel successo dei progetti AI. Un fornitore che conosce le specificità di un settore — i vincoli normativi della sanità, le esigenze di tracciabilità del manifatturiero, le pratiche del retail di lusso — porta valore aggiunto che va molto oltre la pura capacità tecnica. Conosce i casi simili, anticipa i problemi, suggerisce soluzioni già validate.

Per questo molte imprese, nel selezionare un partner AI, danno peso al portfolio settoriale almeno quanto alla certificazione tecnologica. Un fornitore con dieci progetti nello stesso settore tende a portare a casa risultati migliori rispetto a uno con cinquanta progetti distribuiti su settori molto diversi.

Il fattore tempo nelle relazioni

Un aspetto frequentemente sottovalutato è la dimensione temporale del rapporto con un fornitore AI. I sistemi di intelligenza artificiale non sono prodotti che si comprano una volta e funzionano per sempre: vanno mantenuti, aggiornati, evoluti man mano che cambiano i dati, le condizioni operative, gli obiettivi dell’azienda. Un partner che accompagna il cliente per anni — con figure stabili, conoscenza progressiva del contesto, capacità di intervenire rapidamente quando serve — porta più valore di chi consegna soluzioni eccellenti ma non garantisce continuità.

Una scelta strategica, non solo tecnologica

In definitiva, la selezione del fornitore AI giusto è una scelta strategica che merita lo stesso livello di attenzione dedicato alle decisioni di investimento industriale di lungo termine. Le aziende che procedono con superficialità in questa scelta rischiano non solo di sprecare risorse, ma di compromettere la propria capacità di costruire un vero vantaggio competitivo basato sulla tecnologia. Quelle che dedicano tempo alla selezione e investono nella relazione costruiscono nel tempo un asset difficile da replicare per i concorrenti.