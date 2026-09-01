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SARONNO – Martedì 1 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni nel complesso stabili, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio potranno formarsi alcuni addensamenti, senza però precipitazioni previste nelle prossime ore.

Le temperature resteranno su valori estivi: a Saronno la massima raggiungerà 29°C, mentre la minima sarà di 19°C. I venti saranno moderati: al mattino soffieranno da Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Est-Sudest. Non sono segnalate allerte meteo.

Anche in Lombardia l’alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate, pur con qualche annuvolamento durante la giornata. Sulle basse pianure occidentali e sulle Prealpi occidentali prevarranno cieli poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. Nubi sparse e schiarite interesseranno le pianure orientali e le aree pedemontane, con rasserenamenti più ampi verso sera. Sulle Orobie è invece previsto un aumento della nuvolosità, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio e successive schiarite serali. Tempo variabile sulle Prealpi orientali, mentre sulle Alpi Retiche prevarranno condizioni soleggiate o poco nuvolose, salvo qualche addensamento in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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