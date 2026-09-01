MISINTO – Una biblioteca più spaziosa, moderna e funzionale, pensata non solo per i libri ma anche come luogo di incontro, studio e vita della comunità. Sarà inaugurata domenica 6 settembre la nuova biblioteca civica di Misinto, in piazza Mosca.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza alla giornata di inaugurazione e intitolazione del nuovo spazio, presentato con lo slogan “Un nuovo spazio, dove le storie incontrano il futuro”.

Il programma inizierà alle 11 con il ritrovo al palazzo municipale. Alle 11,15 sono previsti i saluti istituzionali e la presentazione del progetto. Alle 11,45 si terranno il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della biblioteca. La mattinata si concluderà alle 12 con un momento conviviale.

La festa proseguirà anche nel pomeriggio, con un appuntamento dedicato soprattutto ai più piccoli. Dalle 15 alle 17 è infatti previsto un laboratorio per bambini, seguito dalla premiazione del concorso “Reading Challenge”.

La nuova biblioteca punta ad ampliare le possibilità offerte ai cittadini: più libri e occasioni di lettura, maggiori spazi per leggere e studiare, iniziative dedicate agli incontri e alla cultura e nuovi servizi. Tra quelli richiamati nella presentazione dell’Amministrazione comunale c’è anche la connettività wifi.

L’inaugurazione di domenica 6 settembre sarà quindi anche l’occasione per scoprire gli spazi e conoscere da vicino il progetto. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

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