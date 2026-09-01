Città

MISINTO – Quattro persone coinvolte e un ferito soccorso in codice giallo è il bilancio dell’incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre, lungo la Sp31 bis.

L’allarme è scattato alle 16,10. Secondo i dati diffusi da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone: una bambina di 2 anni, un uomo di 48 anni, un uomo di 70 anni e una donna di 72 anni.

Importante la mobilitazione dei soccorsi. Sono state inviate sul posto tre ambulanze e due mezzi di soccorso avanzato. Uno dei feriti è stato valutato in codice giallo, mentre per altri due interventi risulta indicato il codice verde.

Sulla provinciale sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Seregno e i vigili del fuoco di Monza. Questi ultimi hanno collaborato alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Lo scontro ha avuto conseguenze anche sulla circolazione della Sp31 bis, con rallentamenti e la necessità di gestire il passaggio dei veicoli nelle due direzioni, verso Saronno e Rovellasca.

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