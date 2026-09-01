Groane

CERIANO LAGHETTO – Un pappagallo è stato ritrovato questa mattina, martedì 1 settembre, nel giardino di un’abitazione di via Silvio Pellico 51. Ora è partita la ricerca del proprietario.

A segnalare il ritrovamento sono i residenti che si sono trovati davanti l’insolito ospite. Il pappagallo, descritto come un esemplare particolarmente bello, potrebbe essersi allontanato da un’abitazione della zona o essere sfuggito al proprietario.

“Qualora qualcuno lo avesse perso, oppure conoscesse il proprietario, vi preghiamo di contattarmi”, è l’appello lanciato dopo il ritrovamento, con la richiesta di condividere la segnalazione per permettere all’animale di tornare a casa il prima possibile.

Nel frattempo chi ha trovato il pappagallo ha contattato la Guardia forestale di Agrate Brianza ed è in attesa di indicazioni su come procedere.

L’appello è quindi rivolto soprattutto ai residenti di Ceriano Laghetto e dei comuni vicini: chi riconoscesse il pappagallo o avesse informazioni utili per risalire al proprietario può mettersi in contatto con chi ha diffuso la segnalazione.

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