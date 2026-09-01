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SARONNO – La stagione estiva della piscina di via Miola si chiude con numeri da record e lascia spazio ai lavori per preparare la vasca esterna all’inverno. Da lunedì 31 agosto la vasca all’aperto non è più accessibile: iniziano infatti le operazioni necessarie per il ritorno del pallone pressostatico. La riapertura è prevista sabato 12 settembre, quando la vasca tornerà utilizzabile al coperto.

Si tratta ormai di un appuntamento di fine estate per l’impianto saronnese. Il pallone viene installato sopra la vasca esterna per consentirne l’utilizzo anche durante i mesi più freddi, aumentando gli spazi disponibili per nuoto libero, corsi, attività sportive e proposte dedicate ai bambini. La struttura misura circa 40 metri per 20 e viene riscaldata sfruttando anche la centrale termica dell’impianto.

Il pallone è entrato in funzione nel gennaio 2024 dopo una serie di interventi preparatori, tra cui la realizzazione di un piccolo blocco spogliatoi dedicato e degli impianti necessari alla nuova copertura. L’obiettivo era trasformare la vasca esterna, inaugurata nel 2003, da spazio prevalentemente estivo a parte dell’impianto utilizzabile praticamente per tutto l’anno.

Anche negli anni scorsi il passaggio dalla stagione estiva a quella invernale ha richiesto alcuni giorni di chiusura.

La chiusura arriva al termine di un’estate particolarmente positiva. Nel solo mese di luglio 2026 la piscina di Saronno ha registrato 9.217 accessi, contro i 5.692 di luglio 2025: 3.525 presenze in più, con una crescita del 61,9%. Anche la media giornaliera è salita sensibilmente, passando da circa 184 a 297 ingressi al giorno.

A trainare il risultato sono stati soprattutto gli ingressi interi e family da tre ore e le presenze nelle giornate festive, segno di un utilizzo della piscina non soltanto per lo sport ma anche per il tempo libero delle famiglie.

Dal 12 settembre, quindi, la vasca esterna cambierà nuovamente volto: niente più cielo aperto, ma il ritorno del grande pallone che permetterà di proseguire le attività anche con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno.

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