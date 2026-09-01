Comasco

ROVELLASCA – Le vie del centro diventano una mostra a cielo aperto e le rive del Lura un luogo dove camminare lentamente, ascoltare letture e riflettere. Sono i due appuntamenti che Ri.Ver Festival porta a Rovellasca nell’ambito della prima edizione del Festival culturale del torrente Lura.

Dal 4 al 15 settembre sarà visitabile “Quello che qui cade, finisce in mare”, percorso espositivo realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico Melotti di Lomazzo. Le opere saranno collocate lungo le vie del centro di Rovellasca.

Il percorso parte da un gesto apparentemente piccolo, quello di abbandonare un rifiuto a terra, per raccontarne le conseguenze sull’ambiente. L’itinerario segue idealmente il viaggio dei rifiuti dai tombini al torrente Lura e quindi fino al mare, invitando a riflettere sull’importanza dei comportamenti quotidiani per la tutela del territorio.

Domenica 6 settembre l’attenzione si sposterà direttamente sulle rive del torrente con “Attraverso il Lura. Elogio della lentezza e dell’invisibile”, passeggiata filosofico-letteraria curata dal Piccolo Teatro Quotidiano. Sono previste due partenze, alle 9 e alle 11, dall’ingresso del Parco del Lura di via Como.

Durante il cammino si alterneranno momenti di ascolto, lettura e riflessione. L’esperienza prende spunto dagli scritti di Christian Bobin, Franco Arminio e Byung-Chul Han per affrontare temi come l’attenzione ai dettagli, la fragilità, il tempo contemplativo e il rapporto tra persone e paesaggio.

Ogni passeggiata durerà circa 90 minuti ed è rivolta agli adulti. Per ciascuna sessione potranno partecipare al massimo 20 persone. L’iscrizione è gratuita ma necessaria.

Le iniziative fanno parte del Ri.Ver Festival, in programma dal 4 al 6 settembre in diversi comuni attraversati dal Lura. Il progetto vuole trasformare il torrente in un luogo di incontro e conoscenza attraverso teatro, musica, camminate, laboratori e attività di educazione ambientale.

Programma e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale Riverlhab.

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