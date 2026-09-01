SARONNO – Una borsa sottratta nel pomeriggio all’interno di un locale e un appello affidato ai social nella speranza di recuperare almeno i documenti e gli effetti personali che conteneva. La segnalazione arriva da viale Rimembranze, dove l’episodio sarebbe avvenuto in un bar. A raccontare l’accaduto è una saronnese, che sui social riferisce che alla madre sarebbe stata portata via una borsa di tela nera. All’interno si trovavano, tra le altre cose, una borsa arancione contenente i documenti e un foulard colorato.

Da qui l’appello rivolto ai saronnesi: chi dovesse trovare la borsa o parte del suo contenuto è invitato a mettersi in contatto con la famiglia, anche nella speranza che chi l’ha sottratta possa essersene disfatto dopo avere preso ciò che gli interessava. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Saronno. «Ringraziamo intanto i carabinieri di Saronno che hanno fatto i rilievi del caso», scrive la cittadina nel suo messaggio.

La segnalazione è stata condivisa nei gruppi social cittadini per aumentare le possibilità di ritrovare soprattutto i documenti, la cui perdita comporterebbe ulteriori disagi per la proprietaria.