Città

SARONNO – Oltre 830 mila euro per la manutenzione straordinaria delle scuole cittadine tra il 2026 e il 2028. È la somma prevista dal Comune nell’ambito del rinnovo dell’accordo quadro per i lavori negli edifici pubblici. Al momento, però, non è ancora indicato quali scuole saranno interessate dagli interventi.

La determina, firmata il 14 agosto, rinnova per altri due anni il contratto. L’accordo sarà valido dal secondo semestre 2026 al primo semestre 2028. Il valore contrattuale complessivo è di 1.815.119,20 euro oltre Iva.

Una parte importante delle risorse è riservata agli edifici scolastici. Per la manutenzione straordinaria sono previsti 450.468 euro nel 2026, 190 mila euro nel 2027 e 189.720 euro nel 2028. In tutto sono 830.188 euro.

La determina non contiene l’elenco delle scuole e nemmeno associa, per ora, i singoli lavori agli istituti. Saranno i successivi progetti attuativi a definire gli interventi. Il Comune precisa infatti che gli impegni definitivi di spesa saranno assunti con l’approvazione di questi progetti.

L’accordo comprende anche gli altri edifici comunali e una serie di manutenzioni programmate e non programmate. Sono previsti lavori edili, interventi sugli impianti elettrici e idrico-sanitari, verifiche degli ascensori e degli impianti antincendio, pulizia dei pozzetti e attività legate al trattamento dell’acqua e alla prevenzione della legionella.

Il contratto viene rinnovato alle stesse condizioni di quello originario. Essendo un accordo quadro, il Comune non è comunque obbligato ad affidare lavori per l’intero importo massimo previsto.

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