Sport

SARONNO – Un weekend di tennistavolo, partite combattute e soprattutto tanti momenti dedicati al ricordo di Christian Noviello. Il torneo Open Memorial “Christian Noviello” ha riunito atleti, società, arbitri, volontari e appassionati per ricordare l’atleta saronnese scomparso prematuramente.

Tra i protagonisti più attesi c’era Nicholas Noviello, fratello di Christian. Prima dell’inizio dell’Open 3 gli organizzatori gli hanno consegnato una maglia firmata e dedicata al fratello. Poi è iniziato il torneo e Nicholas è riuscito ad arrivare fino alla finale, superando diversi avversari al quinto set. A fermarlo nell’ultimo incontro è stato l’atleta di casa Ivan Gemma, vincitore dell’Open 3. Sul podio anche Alessandro Romele e Matteo Carminati. A premio Calzaferri, Benigna, Camporeale e De Petra.

Il Memorial ha proposto quattro tornei. Nell’Open 4 successo per Marco Campanale, protagonista di un’ottima prova. In finale ha superato Cristofaro della Regaldi Novara. Entrambi sono atleti di quinta categoria. Sul podio sono saliti anche Francesco Testi e Alessandro Gialnisio, mentre sono stati premiati Bratu, Valentini, Cinoni e Marco Pirrò.

Molto combattuto l’Open 6. Luca Gemma è arrivato a un passo dal successo, ma in finale Luca Mathy è riuscito ad avere la meglio al termine di cinque set. Il risultato dell’ultimo parziale, chiuso 11-9, racconta l’equilibrio della sfida. Sul podio anche Sara Dicesare e Mattia Mingardo. A premio Marinini, Giovanni Perego, Teruzzi e Pignataro.

A chiudere il programma è stato l’Open 1. Il titolo è andato a Matteo Fantoni di Milano Sport, che in finale ha superato Simone Spinicchia. Filippo Cantella e Stefano Moras hanno completato il podio.

Al di là dei risultati, il filo conduttore dell’intero fine settimana è stato il ricordo di Christian Noviello. La palestra si è riempita di atleti e appassionati, ma anche di persone che hanno voluto condividere il ricordo dell’amico e sportivo.

“Grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato, alle società, agli arbitri, ai volontari e a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questo Memorial”, è il ringraziamento degli organizzatori, che hanno sottolineato come Christian sia stato idealmente presente “in ogni partita, in ogni applauso e nei pensieri di tutti noi”.

Una dedica che ha accompagnato tutto il torneo e che gli organizzatori hanno voluto riassumere in poche parole: “Ciao Christian. Questo Memorial è per te”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09