Città

SARONNO – Via Valletta chiude in parte al traffico da oggi, martedì 1 settembre, per consentire i lavori legati alla realizzazione della nuova scuola primaria Gianni Rodari. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino alla conclusione dell’intervento, prevista indicativamente per sabato 31 ottobre.

A stabilirlo è un’ordinanza del Comune di Saronno, firmata il 13 agosto, che introduce divieti e deviazioni per garantire la sicurezza nell’area interessata dal cantiere.

Il tratto di via Valletta dopo il civico 64 e fino al civico 37 di via Toti diventa area di cantiere. Qui sono vietati sia il transito sia la sosta, con rimozione forzata dei veicoli.

Cambia anche la circolazione per chi arriva da via Po. All’intersezione con via Valletta sarà obbligatorio svoltare a destra. Fanno eccezione i residenti e i mezzi di soccorso, che potranno quindi accedere secondo le necessità.

Le modifiche sono necessarie per permettere l’avanzamento del cantiere della nuova scuola primaria Gianni Rodari.

I provvedimenti resteranno in vigore fino alla fine dei lavori, al momento indicata dal Comune nel 31 ottobre come data presunta.

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