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TRADATE – Una fiaccolata attraverso la città, coinvolgendo famiglie, ragazzi e adolescenti degli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, nell’ambito della Festa del Santo Crocifisso. Il ritrovo è fissato alle 16 alla chiesa di San Nazaro, in via Frescobaldi 11. Da qui prenderà il via la passeggiata con la fiaccola, che farà una sosta all’Oratorio di Abbiate prima di proseguire verso il centro di Tradate.

La destinazione sarà la chiesa di Santo Stefano, dove alle 18 sarà celebrata la messa di inizio dell’anno scolastico, accompagnata dalla benedizione. L’iniziativa riunirà dunque le comunità degli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine in un pomeriggio pensato in particolare per famiglie, ragazzi e adolescenti.

Gli organizzatori hanno inoltre previsto una maglietta dedicata alla fiaccolata: chi desidera riceverla può richiederla compilando il modulo indicato attraverso il QR code presente sulla locandina.

(foto archivio)

01092026