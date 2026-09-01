Città

SARONNO – Da oggi, martedì 1 settembre, cambiano le tariffe per chi viaggia in treno in Lombardia. L’aggiornamento riguarda il servizio ferroviario regionale e i titoli di viaggio integrati regionali, con nuovi prezzi anche per gli abbonamenti utilizzabili in provincia di Varese.

Le nuove tariffe sono state introdotte in applicazione della delibera della Giunta regionale XII/6477 del 13 luglio. Restano invece invariati i prezzi dei titoli del sistema Stibm di Milano e Monza e Brianza.

Tra le novità ci sono i nuovi prezzi di “Io viaggio ovunque in Lombardia” (Ivol), il titolo integrato che consente di utilizzare diversi mezzi del trasporto pubblico regionale. Il giornaliero costa ora 18 euro, quello valido due giorni 30 euro, tre giorni 35,50 euro e sette giorni 47,50 euro. L’abbonamento mensile sale a 118 euro, il trimestrale a 341 euro e l’annuale a 1.137 euro.

Per il Saronnese è particolarmente rilevante l’aggiornamento di “Io viaggio ovunque in provincia” (Ivop). In provincia di Varese, così come a Como, Lecco, Lodi e Sondrio, l’abbonamento mensile costa ora 83 euro. La tariffa è invece di 89 euro per Cremona, Mantova e Pavia e di 95 euro per Bergamo e Brescia.

Cambiano anche gli abbonamenti TrenoCittà. In questo caso il nuovo prezzo dipende dall’adeguamento della componente ferroviaria e, dove previsto, dall’eventuale aggiornamento dell’abbonamento urbano del Comune interessato.

Per i pendolari è quindi necessario verificare il prezzo della propria tratta e il tipo di titolo utilizzato. L’adeguamento non significa infatti che tutti i biglietti e gli abbonamenti aumentino nello stesso modo, anche per la presenza di differenti sistemi tariffari.

Le tabelle con tutte le nuove tariffe sono disponibili sul sito di Trenord.

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