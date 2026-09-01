Città

SARONNO – Due turisti francesi in visita a Saronno alla ricerca di una calamita da portare a casa come ricordo della città. È il curioso episodio raccontato sui social da una commerciante saronnese, che ha colto l’occasione per lanciare una proposta: pensare a qualche piccolo souvenir dedicato a Saronno.

«Oggi sono venuti due turisti francesi che mi hanno chiesto se vendevo calamite di Saronno – raccontano nel gruppo Facebook “Sei di Saronno oggi…” – Ovviamente non tratto tale articolo, ma visto che negli ultimi anni sono aumentati i turisti che trascorrono qualche giorno nella nostra città sarebbe carino proporre qualcosa del genere».

Un piccolo episodio che pone una questione curiosa: cosa può portarsi a casa chi visita Saronno come ricordo della città? Al di là degli amaretti e degli altri prodotti che da tempo ne rappresentano l’immagine anche fuori dai confini locali, non è così semplice trovare i classici souvenir turistici, dalle calamite alle cartoline, con immagini dei luoghi simbolo saronnesi. E gli spunti certamente non mancherebbero: dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli alla chiesa di San Francesco, passando per il Teatro Giuditta Pasta e gli scorci più riconoscibili del centro.

D’altra parte, negli ultimi anni si è progressivamente rafforzata anche la vocazione di Saronno come base per chi visita il territorio. La posizione della città, lungo le direttrici ferroviarie verso Milano e il lago di Como e a poca distanza dall’aeroporto di Malpensa, la rende un possibile punto di partenza per turisti che intendono raggiungere alcune delle principali mete della Lombardia. Parallelamente è cresciuta l’offerta ricettiva, con nuove attività alberghiere, bed & breakfast e affittacamere.

Un settore sul quale non sono mancate le discussioni. Ha fatto discutere, in particolare, la decisione del Comune di introdurre alcuni anni fa l’imposta di soggiorno: secondo i critici, il costo aggiuntivo rischierebbe di rendere meno competitive le strutture saronnesi rispetto a quelle dei comuni dove il tributo non viene applicato, incidendo sul prezzo finale richiesto agli ospiti.

In questo contesto, la richiesta dei due visitatori francesi assume dunque un significato che va oltre la semplice curiosità: se Saronno ospita sempre più persone di passaggio o che la scelgono come base per qualche giorno, anche una piccola offerta di souvenir potrebbe contribuire a presentare e promuovere maggiormente la città e i suoi luoghi più caratteristici.

01092026