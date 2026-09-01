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SARONNO – Oggi è il primo settembre che segna l’inizio del nuovo anno scolastico ma per i genitori dell’itc Zappa si parte con l’attesa. Dopo settimane di raccolte firme, richieste di chiarimenti e un consiglio d’istituto straordinario molto partecipato, le famiglie aspettano ancora di sapere come saranno organizzate concretamente le lezioni durante il cantiere che interessa la scuola.

Il nodo resta quello dei doppi turni, con lezioni al mattino e al pomeriggio per far fronte alla riduzione degli spazi disponibili durante i lavori di riqualificazione dell’edificio. Un’ipotesi alla quale il consiglio d’istituto ha detto formalmente “no” nella seduta di mercoledì 26 agosto, approvando all’unanimità una delibera che chiede di cercare soluzioni alternative.

Per le famiglie, dunque, martedì 1 settembre è soprattutto una giornata di attesa. Nelle prossime ore sono previsti due passaggi che potrebbero risultare decisivi per capire come partirà l’anno scolastico 2026/2027.

Il primo appuntamento è domani, mercoledì 2 settembre, con il Collegio docenti. Sarà questo l’organismo chiamato ad affrontare gli aspetti strettamente didattici e organizzativi della situazione. Anche i docenti, durante il confronto dei giorni scorsi, hanno evidenziato le proprie preoccupazioni per le conseguenze che una turnazione potrebbe avere sull’attività scolastica.

L’altro passaggio atteso è il confronto tra scuola, Provincia di Varese e Comune di Saronno. Tra i temi da mettere sul tavolo ci sono la disponibilità di altri spazi, la sicurezza, l’accessibilità, i trasporti e le conseguenze sulla quotidianità degli studenti. Tra le possibilità emerse durante il consiglio d’istituto ci sono l’utilizzo di spazi esterni alla scuola, moduli prefabbricati e, limitatamente alla fase iniziale, una possibile didattica a distanza a rotazione. Al momento, però, nessuna di queste soluzioni risulta definita.

La corsa contro il tempo nasce dal cantiere per la riqualificazione dello Zappa. I lavori hanno una durata prevista di 366 giorni e interesseranno progressivamente diverse parti dell’edificio, riducendo gli spazi utilizzabili per le lezioni. L’intervento vale complessivamente circa 6,3 milioni di euro, con oltre 6,1 milioni finanziati da Regione Lombardia.

Intanto resta alta l’attenzione delle famiglie. La raccolta firme contro i doppi turni ha superato quota mille e, durante il consiglio d’istituto, è stata anche prospettata la possibilità di iniziative di protesta all’avvio delle lezioni. Per ora, però, la parola d’ordine è aspettare: prima il Collegio dei docenti, poi il confronto istituzionale. Solo dopo questi passaggi genitori e studenti potranno avere un quadro più chiaro su come inizierà davvero il nuovo anno allo Zappa.

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