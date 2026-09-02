Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Nuovo rinforzo a centrocampo per la Varesina in vista dell’esordio stagionale nel campionato di serie D. La società rossoblù ha ufficializzato il tesseramento di Alessandro Maspero, centrocampista classe 1997.

Maspero arriva dall’esperienza con la Sambenedettese, dove ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale in serie C. Un innesto di esperienza per la formazione rossoblù: il nuovo acquisto può infatti vantare oltre 250 presenze in serie D.

Tra le sue precedenti esperienze c’è anche quella con la Pro Sesto, dove Maspero era stato allenato proprio dall’attuale tecnico della Varesina, mister Marco Angellotti. Una conoscenza reciproca che potrà quindi facilitare il suo inserimento nei meccanismi della squadra.

Il centrocampista è già al lavoro con i nuovi compagni e sarà a disposizione in vista del debutto in campionato di domenica, quando prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Varesina in serie D.

«Benvenuto Alessandro nella grande famiglia rossoblù», il messaggio con cui il club ha accolto il nuovo arrivato.