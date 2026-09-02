Groane

CERIANO LAGHETTO – La Biblioteca comunale “Cesare Parazzini” di Ceriano Laghetto diventa un punto di raccolta per pappe e alimenti destinati alle colonie feline presenti sul territorio. L’iniziativa punta a sostenere concretamente i volontari che ogni giorno si occupano del benessere dei gatti.

Nel Comune sono infatti presenti diverse colonie feline, monitorate e nutrite grazie all’impegno dei volontari. Un’attività quotidiana che comprende non solo la distribuzione del cibo, ma anche gli interventi necessari per la cura degli animali e, quando serve, il ricorso alle cure veterinarie.

Per contribuire alla loro attività è quindi attiva una raccolta di alimenti alla Biblioteca comunale “Cesare Parazzini”. Chi desidera partecipare può portare cibo secco e umido durante gli orari di apertura della struttura.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo [email protected]

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09