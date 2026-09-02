I più letti di ieri: stazioni sicure con più controlli, borsa rubata al bar e il video dei ladri delle monetine in stazione
2 Settembre 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 1 settembre, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla sicurezza a Saronno, tra il potenziamento dei controlli nelle stazioni e i colpi dei ladri delle monetine. Spazio anche all’appello dopo il furto di una borsa, alle incognite per l’inizio dell’anno scolastico e alle nuove tariffe Trenord.
A Saronno torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle stazioni, con più agenti e controlli nell’ambito di “Stazioni Sicure 2026”. L’assessore Pagani sottolinea l’obiettivo di garantire ai cittadini spostamenti più sereni.
Saronno, “Stazioni Sicure 2026”: più agenti e controlli, Pagani: “Qui i cittadini devono muoversi con serenità”
Una borsa è stata sottratta in un bar di via Rimembranze. Dopo il furto è stato lanciato un appello nella speranza di recuperare almeno i documenti e gli effetti personali contenuti all’interno.
Saronno, borsa sottratta in un bar di viale Rimembranze: l’appello per ritrovare almeno documenti ed effetti personali
I ladri delle monetine in azione: nei video dei diversi colpi si vedono auto utilizzate come ariete e l’impiego di un flessibile per forzare le strutture prese di mira.
Ladri monetine in stazione:auto usate come ariete e flessibile per scassinare: i video di tutti i colpi
L’inizio dell’anno scolastico resta segnato dalle incognite. Zappa fa il punto sulla situazione, mentre le famiglie attendono risposte dopo il no all’ipotesi dei doppi turni.
Zappa, inizio dell’anno scolastico tra le incognite: genitori in attesa dopo il no ai doppi turni
Dal 1° settembre entrano in vigore aumenti e nuove tariffe Trenord. Le novità interessano i viaggiatori e introducono cambiamenti nei costi dei titoli di viaggio.
Trenord, aumenti e nuove tariffe dal 1 settembre: ecco le principali novità
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