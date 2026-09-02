Città

SARONNO – “Non servono speculazioni politiche ma atti di solidarietà”. È l’affondo arrivato dalla maggioranza nel dibattito sulla scuola Rodari, lunedì 1 settembre in consiglio comunale, in risposta alle critiche delle opposizioni sulla sicurezza del cantiere, sulle responsabilità e sui costi dell’incendio. Dai banchi della maggioranza è stata rivendicata la gestione dell’emergenza e il lavoro fatto per garantire la riapertura della scuola, contestando con toni anche duri le accuse arrivate durante il confronto sulla variazione di bilancio.

QUI LA RELAZIONE DELLA SINDACA

Lattuada: “Non servono speculazioni politiche”

L’assessore ai Lavori pubblici Mauro Domenico Lattuada ha respinto le critiche sulla gestione dell’emergenza e ha definito quanto accaduto un atto contro non soltanto la scuola, ma l’intera comunità saronnese.”Di fronte ad atti simili che anch’io definirei vili perché c’è stato un attentato contro una scuola, contro una comunità, non servono speculazioni politiche ma atti di solidarietà” . Lattuada ha ringraziato operai, tecnici e imprese che hanno lavorato durante agosto per consentire la ripresa delle lezioni. Ha quindi invitato maggioranza e opposizione a ritrovarsi insieme al momento della riapertura della Rodari. Sul fronte economico l’assessore ha precisato che le cifre definitive dei danni e dei rimborsi assicurativi potranno essere quantificate a consuntivo. Il risultato immediato, ha rimarcato, è che nonostante l’incendio la scuola potrà riaprire.

Galli: “Livelli veramente bassi di polemica politica”

Molto dura la replica di Simone Galli del Partito Democratico. Il consigliere ha contestato la lettura proposta da alcuni esponenti dell’opposizione e ha ricordato che il cantiere era stato consegnato alla ditta appaltatrice. Ha inoltre difeso il lavoro svolto dall’Amministrazione, dai tecnici e dagli operai dopo il rogo. “Mi sembra veramente spiacevole che di fronte a un atto criminale di questa portata non ci si stringa a favore della comunità […] ma si scelga politicamente, per avere un briciolo di visibilità in più o un articolo sul giornale, di arrivare a dei livelli veramente bassi di polemica politica” .

Rotondi: “Non si devono tirare fuori altri soldi dei contribuenti”

Una posizione favorevole allo stanziamento, accompagnata però da un preciso richiamo sulle responsabilità economiche, è arrivata da Mauro Rotondi. Il consigliere di maggioranza ha sostenuto la necessità di intervenire per la Rodari, soffermandosi sulla custodia del cantiere. “Sulla vigilanza del cantiere, essendoci un appalto, c’è comunque la regola vigente del danno cagionato dalle cose in custodia: ciascun danno cagionato dalle cose in custodia appartiene comunque a chi le cose le ha in custodia” . Rotondi ha quindi annunciato attenzione sui prossimi passaggi: “Saremo molto vigili su questa questione perché non si devono tirare fuori altri soldi a carico dei contribuenti” .

Sabatti: “Istruzione e sport devono andare di pari passo”

Matteo Sabatti di Insieme per Crescere ha portato nel confronto un altro problema destinato a rimanere aperto dopo la ripresa delle lezioni: l’inagibilità temporanea della palestra della Rodari. Il consigliere ha chiesto all’Amministrazione di individuare soluzioni per permettere ai bambini di svolgere educazione fisica, valutando anche l’utilizzo del giardino e degli spazi esterni. Ha inoltre richiamato la situazione delle associazioni sportive che utilizzavano la palestra e che ora devono trovare una collocazione alternativa. “L’attività fisica è parte integrante della crescita, dello sviluppo motorio e del benessere psicofisico dei bambini e non può essere sacrificata a lungo senza conseguenze”. Per Sabatti occorre mantenere alta l’attenzione “tenendo a mente che istruzione e sport sono due temi molto legati che devono andare di pari passo” .

Bietti: “Un atto vile diventi un’occasione per unire la comunità”

Sergio Bietti di Tu@Saronno ha riportato il confronto sulla priorità della riapertura della scuola e sul diritto allo studio degli alunni. Ha ringraziato assessori e tecnici per il lavoro svolto e auspicato un voto unitario del consiglio comunale. “Non credo sia necessario essere genitori di bambini in età scolastica per comprendere l’importanza e la necessità di questo intervento”. Da qui l’auspicio che “un atto vile possa diventare un’occasione per unire la comunità saronnese” .

Giannoni: “Pezzi teatrali di fronte ai cittadini”

Riccardo Giannoni ha infine replicato alle richieste di chiarimenti arrivate dalle opposizioni sostenendo che molti degli interrogativi tecnici ed economici erano già stati affrontati nella commissione congiunta bilancio-territorio. “Le commissioni vengono fatte per spiegare punti di bilancio […] Non mi sembra quindi il caso di utilizzare domande a cui si è già ricevuta risposta in commissione per fare pezzi teatrali di fronte ai cittadini in consiglio comunale” .

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