Città

SARONNO – Sicurezza del cantiere, comunicazione al consiglio comunale, responsabilità per i danni, coperture assicurative e impatto sulle casse comunali. Sono questi i principali nodi sollevati dalle opposizioni sul dibattito sulla scuola Rodari, avvenuto lunedì 1 settembre in consiglio comunale in occasione dell’approvazione della variazione di bilancio legata agli interventi dopo l’incendio dell’8 luglio. Al centro della delibera gli interventi di somma urgenza e il riconoscimento di un debito fuori bilancio da 605.187 euro.

QUI LA RELAZIONE DELLA SINDACA PAGANI

Il confronto, arrivato dopo la relazione della sindaca Ilaria Pagani, ha visto posizioni diverse anche tra i banchi dell’opposizione. Nessuna contestazione sulla necessità di intervenire per garantire la riapertura della scuola, ma diverse critiche sulla gestione del cantiere, sull’informazione data ai consiglieri e sulla necessità di stabilire chi dovrà sostenere definitivamente i costi.

Airoldi: “Il 30 luglio si poteva informare il consiglio”

Il primo intervento è stato quello dell’ex sindaco Augusto Airoldi. Ha riconosciuto la legittimità della procedura di somma urgenza e ha sottolineato come la resistenza al fuoco della struttura abbia evitato conseguenze ben peggiori. “Quanto accaduto ahimè avrebbe dovuto convincere anche i più increduliosi della qualità di quella scuola, che non è per nulla una scuola di cartone” . Airoldi ha però aperto un fronte critico sulla comunicazione dell’Amministrazione. Ha ricordato che il consiglio comunale si era riunito il 30 luglio, quando erano già disponibili diversi elementi sull’incendio e sulla situazione della Rodari, ma in quella sede non era stata fatta una comunicazione all’aula. Una scelta che l’ex sindaco ha contestato, sostenendo che consiglieri e cittadini avrebbero dovuto essere informati già allora.

De Marco: “Qui non c’è maggioranza o minoranza”

Agostino De Marco di Forza Italia ha condannato quanto accaduto: “Quando io ho visto le foto ho immaginato cosa può essere un cantiere che arriva alla fine e succede che qualche vandalo qualche delinquente vada lì e faccia quello che ha fatto… Qui non c’è maggioranza o minoranza, qui c’è un qualcosa che chiaramente colpisce tutti” .

Fagioli: “Non sono al sicuro nemmeno le proprietà pubbliche”

Di tutt’altro tono Raffaele Fagioli della Lega Lombarda. Pur riconoscendo la necessità di realizzare gli interventi, ha trasformato il caso Rodari in un attacco alla politica della giunta sulla sicurezza. Ha anche richiamato le polemiche sulla “scuola di cartone”, definizione utilizzata nel confronto sul precedente progetto. “La vostra bellissima realizzazione ha preso fuoco in pochi attimi come e meglio del cartone… La verità è che a Saronno non sono al sicuro i cittadini, non sono al sicuro le proprietà private e, a quanto pare, non sono al sicuro nemmeno le proprietà pubbliche” .

Amadio: “Non vi farei gestire i miei risparmi”

Luca Amadio di Futuro Nazionale ha concentrato le critiche sulla gestione e sulla vigilanza. Ha ricordato le segnalazioni di odore di bruciato dei residenti già intorno alle 2 e la scoperta dell’incendio da parte degli operai alle 7. Ha inoltre contestato la presenza di materiale didattico infiammabile nella palestra e la gestione complessiva della sicurezza. “Un milione di euro che non dovevano essere spesi. Beh, io sinceramente non vi farei gestire i miei risparmi… Chi non sa difendere una scuola non merita di amministrare una città” .

Ceriani: il nodo del sistema antintrusione

Marina Ceriani di Fratelli d’Italia ha puntato l’attenzione sui sistemi di sicurezza del cantiere e sulle possibili conseguenze anche sul fronte assicurativo.

Ciceroni: “L’emergenza non diventi una rinuncia al controllo della spesa”

Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno ha condiviso la necessità dell’intervento, concentrandosi però sui conti. Ha ricordato come l’avanzo libero, con l’operazione, scenda da oltre 1,2 milioni a circa 597 mila euro e ha chiesto chiarezza sulla futura copertura della spesa. “Il nostro compito di minoranza è quello di verificare che un’emergenza non diventi automaticamente una rinuncia al controllo della spesa pubblica. I 605.000 euro possono essere anticipati dal Comune, questo è comprensibile, ma la vera domanda è chi dovrà sostenerli definitivamente e perché” .

Azzi: sì alla spesa, ma restano i nodi su assicurazione e fase 2

Lorenzo Azzi di Forza Italia ha considerato prioritario garantire la regolare ripresa delle lezioni. La sua posizione non è stata però priva di rilievi critici. Ha sottolineato che lo stanziamento affronta l’emergenza immediata, mentre restano ancora da chiarire aspetti economicamente rilevanti: quanto sarà effettivamente coperto dalle assicurazioni, quale sarà l’incidenza delle franchigie e soprattutto quali saranno i costi della seconda fase degli interventi. Azzi ha quindi distinto il voto sulla necessità immediata di riaprire la scuola dalle valutazioni che dovranno essere fatte successivamente sulla gestione economica complessiva dell’incendio.

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