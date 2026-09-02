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Gli Omega 3 sono acidi grassi polinsaturi coinvolti in diverse funzioni fisiologiche dell’organismo e possono essere introdotti attraverso alimenti come pesce, frutta a guscio, semi e alcuni oli vegetali. Quando l’alimentazione non riesce a garantirne un apporto adeguato, è possibile valutare l’utilizzo di integratori specifici, scegliendo la formulazione più adatta alle proprie esigenze.

Le formulazioni a base di Omega 3 possono differire notevolmente per origine, concentrazione e rapporto tra i diversi acidi grassi. Su siti e-commerce farmaceutici specializzati in prodotti per la salute e il benessere, come www.tuttofarma.it, è possibile trovare una selezione di integratori di Omega 3, che comprende prodotti in capsule, perle e forma liquida, oltre ad alternative di origine algale per chi preferisce evitare ingredienti derivati dal pesce.

Prima di scegliere un integratore è però importante capire cosa sono realmente gli Omega 3, quali funzioni svolgono e soprattutto quali informazioni osservare sull’etichetta.

Cosa sono gli Omega 3

Con il termine Omega 3 si identifica una famiglia di acidi grassi polinsaturi. I principali di interesse nutrizionale sono ALA, EPA e DHA.

L’acido alfa-linolenico (ALA) è considerato essenziale perché l’organismo umano non è in grado di produrlo autonomamente in quantità sufficiente e deve quindi essere assunto con l’alimentazione. Le principali fonti sono vegetali e comprendono, tra le altre, noci, semi di lino, semi di chia e alcuni oli vegetali.

L’EPA, o acido eicosapentaenoico, e il DHA, o acido docosaesaenoico, sono invece Omega 3 a lunga catena presenti soprattutto negli alimenti di origine marina, in particolare nei pesci grassi.

Una parte dell’ALA assunto attraverso gli alimenti può essere trasformata dall’organismo in EPA e successivamente in DHA, ma questa conversione è limitata. Per questo motivo anche l’assunzione diretta di EPA e DHA attraverso l’alimentazione può avere un ruolo importante.

EPA e DHA: perché sono importanti

EPA e DHA sono probabilmente gli Omega 3 più conosciuti anche perché per questi nutrienti esistono precise indicazioni sulla salute autorizzate a livello europeo.

EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca, con un effetto benefico che si ottiene con un’assunzione giornaliera complessiva di 250 mg dei due acidi grassi.

Il DHA contribuisce inoltre al mantenimento della normale funzione cerebrale e della capacità visiva normale. In questi casi l’effetto benefico è associato all’assunzione quotidiana di 250 mg di DHA.

Queste indicazioni aiutano anche a comprendere perché, quando si confrontano diversi integratori di Omega 3, sia importante osservare separatamente la quantità di EPA e DHA e non limitarsi al quantitativo complessivo di olio riportato sulla confezione.

Gli Omega 3 si trovano prima di tutto negli alimenti

Gli integratori possono essere utili in determinate circostanze, ma non sostituiscono una dieta equilibrata.

Tra le fonti alimentari più importanti di EPA e DHA troviamo soprattutto pesci grassi come sardine, sgombro, aringa e salmone. La quantità varia in funzione della specie e di altri fattori, ma il pesce rappresenta una delle principali fonti alimentari di Omega 3 a lunga catena.

Le fonti vegetali apportano invece prevalentemente ALA. Noci, semi di lino e di chia permettono di introdurre questo acido grasso essenziale e possono essere inseriti facilmente nell’alimentazione quotidiana.

L’aspetto interessante degli alimenti è che forniscono contemporaneamente molti altri nutrienti. Il pesce, ad esempio, apporta anche proteine e diversi micronutrienti, mentre noci e semi contengono fibre, minerali e altri acidi grassi.

L’integrazione dovrebbe quindi essere vista come un supporto quando l’apporto alimentare risulta insufficiente o quando particolari scelte dietetiche rendono più difficile assumere determinate forme di Omega 3.

Come scegliere un integratore di Omega 3

Di fronte a confezioni che riportano diciture come “1000 mg di olio di pesce” può essere facile pensare che quel numero corrisponda alla quantità di Omega 3 realmente assunta. Non è necessariamente così.

L’olio utilizzato contiene infatti diversi componenti e solo una parte può essere rappresentata da EPA e DHA. Per confrontare due integratori è quindi preferibile controllare sulla tabella nutrizionale quanti milligrammi di EPA e DHA apporta effettivamente la dose giornaliera.

Anche il rapporto tra i due può cambiare significativamente. Alcune formulazioni apportano quantità relativamente elevate di EPA, altre sono maggiormente concentrate in DHA, mentre altre ancora combinano entrambi in proporzioni differenti.

Gli integratori di Omega 3 che puoi trovare in farmacia

In farmacia sono disponibili numerosi integratori di Omega 3 con formulazioni e concentrazioni differenti, permettendo di confrontare prodotti diversi proprio sulla base di questi parametri.

Ad esempio, Guna Omegaformula è un integratore alimentare in compresse sviluppato per il benessere cardiovascolare e il mantenimento dei fisiologici livelli di colesterolo nel sangue. La formulazione contiene 300 mg di seme micronizzato di baobab, 90 mg di Momast®, complesso polifenolico ricavato dall’olivo, 60 mg di olio di borragine, oltre a vitamina B6 e acido folico.

Il seme di baobab apporta naturalmente acidi grassi insaturi, compresa una quota di Omega 3, mentre l’olio di borragine fornisce acido oleico e acido linoleico. Le vitamine B6 e B9 contribuiscono invece al normale metabolismo dell’omocisteina e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Guna Omegaformula rappresenta quindi un’alternativa vegetale alle classiche formulazioni a base di olio di pesce, pur avendo una composizione molto diversa dagli integratori che apportano direttamente EPA e DHA.

Un’altra possibilità è Salugea Omega 3 Krill Oil, un integratore in perle formulato con olio ottenuto dal krill antartico (Euphausia superba), naturalmente fonte di EPA e DHA. Una caratteristica dell’olio di krill è che una parte degli Omega 3 è associata a fosfolipidi, a differenza di molte formulazioni tradizionali a base di olio di pesce. Il prodotto apporta inoltre naturalmente colina e astaxantina.

Salugea Omega 3 Krill Oil può quindi rappresentare un’alternativa per chi desidera assumere EPA e DHA attraverso una fonte marina diversa dal tradizionale olio di pesce.

Tra le alternative presenti in farmacia c’è anche EnerZona Omega 3 RX, un integratore alimentare in capsule a base di olio di pesce concentrato in Omega 3, caratterizzato da un elevato apporto di EPA e DHA. Ogni capsula fornisce 400 mg di EPA e 200 mg di DHA, mantenendo quindi un rapporto EPA:DHA di 2:1.

La concentrazione permette di raggiungere già con una capsula la quantità di EPA e DHA prevista per il claim relativo alla normale funzione cardiaca. Il DHA contribuisce inoltre al mantenimento della normale funzione cerebrale e della capacità visiva, mentre quantità giornaliere superiori di EPA e DHA sono associate, secondo gli specifici claim autorizzati, al mantenimento di normali livelli di trigliceridi e della normale pressione sanguigna.

Una caratteristica pratica di EnerZona Omega 3 RX è la capsula sviluppata per limitare il tipico ritorno di gusto dell’olio di pesce. Il prodotto dispone inoltre delle certificazioni IFOS, ORIVO e Friend of the Sea, relative rispettivamente a parametri come qualità e purezza dell’olio, autenticità e tracciabilità della materia prima e sostenibilità della filiera ittica. Disponibile su Tuttofarma anche nella confezione da 210 capsule, rappresenta una formulazione ad alta concentrazione per chi desidera integrare EPA e DHA attraverso olio di pesce.

La scelta dipende quindi dal tipo di integrazione ricercata, dalla fonte preferita e dall’apporto di EPA e DHA desiderato, ricordando che prodotti con composizioni così differenti non possono essere considerati direttamente equivalenti.