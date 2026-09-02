Malpensa Express, odissea al rientro dalle vacanze L’amarezza del viaggiatore: “Ore bloccati sul treno, senza informazioni”
2 Settembre 2026
SARONNO – Doveva arrivare a Saronno alle 20,15, ma alle 22,34 era ancora bloccato sul Malpensa Express nei pressi di Rescaldina. È la disavventura vissuta nella serata di martedì 1 settembre da un viaggiatore saronnese di ritorno da una vacanza in Brasile.
Il convoglio sul quale viaggiava è rimasto coinvolto nei pesanti disagi provocati da un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Novate Milanese. Trenord alle 19,44 segnalava rallentamenti, ritardi medi di 15 minuti e possibili variazioni e cancellazioni. La situazione si è però protratta per diverse ore. Alle 23,39, dopo la risoluzione del guasto da parte dei tecnici di Ferrovienord, venivano ancora indicati ritardi medi di 50 minuti.
Il treno RE 378, partito da Malpensa Aeroporto T2 alle 19,50 e atteso a Milano Cadorna alle 20,35, ha concluso la corsa alle 23,14, accumulando 159 minuti di ritardo. A Saronno, dove l’arrivo era programmato alle 20,14, il convoglio è arrivato alle 22,46.
A pesare, nel racconto del viaggiatore, non è però soltanto il ritardo. Al centro della sua lettera aperta c’è soprattutto la mancanza di informazioni a bordo durante la lunga attesa. Riceviamo e pubblichiamo integralmente il suo intervento.
“E ancora, la storia si ripete.
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