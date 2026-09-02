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SARONNO – Doveva arrivare a Saronno alle 20,15, ma alle 22,34 era ancora bloccato sul Malpensa Express nei pressi di Rescaldina. È la disavventura vissuta nella serata di martedì 1 settembre da un viaggiatore saronnese di ritorno da una vacanza in Brasile.

Il convoglio sul quale viaggiava è rimasto coinvolto nei pesanti disagi provocati da un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Novate Milanese. Trenord alle 19,44 segnalava rallentamenti, ritardi medi di 15 minuti e possibili variazioni e cancellazioni. La situazione si è però protratta per diverse ore. Alle 23,39, dopo la risoluzione del guasto da parte dei tecnici di Ferrovienord, venivano ancora indicati ritardi medi di 50 minuti.

Il treno RE 378, partito da Malpensa Aeroporto T2 alle 19,50 e atteso a Milano Cadorna alle 20,35, ha concluso la corsa alle 23,14, accumulando 159 minuti di ritardo. A Saronno, dove l’arrivo era programmato alle 20,14, il convoglio è arrivato alle 22,46.

A pesare, nel racconto del viaggiatore, non è però soltanto il ritardo. Al centro della sua lettera aperta c’è soprattutto la mancanza di informazioni a bordo durante la lunga attesa. Riceviamo e pubblichiamo integralmente il suo intervento.

“E ancora, la storia si ripete.

Dopo una vacanza di 20 giorni in Brasile, durante la quale abbiamo utilizzato praticamente ogni tipo di mezzo pubblico — treni, autobus, metropolitane, taxi e collegamenti tra città — senza incontrare una sola difficoltà significativa né ritardi degni di nota, il ritorno in Italia non poteva essere più emblematico.

Questa sera, di rientro dalla vacanza, mi trovo infatti bloccato sul Malpensa Express, con le porte chiuse, nei pressi della stazione di Rescaldina.

La situazione sarebbe già grave di per sé, ma ciò che trovo davvero assurdo e inaccettabile è la totale assenza di informazioni. Siamo ormai da circa due ore chiusi all’interno di un treno pieno di passeggeri, molti dei quali turisti, senza sapere cosa sia successo, quale sia la causa del problema e, soprattutto, quando potremo finalmente ripartire.

L’arrivo a Saronno era previsto per le 20:15. Sono le 22:34 e siamo ancora fermi, senza alcuna indicazione concreta sui tempi di ripartenza.

La cosa quasi surreale è vedere i passeggeri che, ormai rassegnati, cercano di riderci sopra. Ma personalmente trovo ben poco da ridere.

Il confronto con il Brasile, vissuto fino a poche ore fa, rende questa situazione ancora più difficile da accettare. In 20 giorni abbiamo utilizzato quotidianamente servizi di trasporto pubblico in un Paese che spesso immaginiamo meno efficiente del nostro, eppure non abbiamo avuto problemi, disservizi o ritardi significativi. Tornati in Italia, uno dei Paesi che dovrebbe essere all’avanguardia per infrastrutture e servizi, ci ritroviamo invece chiusi per ore dentro un treno, senza nemmeno la cortesia di ricevere informazioni.

Non è soltanto il ritardo a lasciare sconcertati. È la sensazione, sempre più frequente, che in Italia si stia lentamente e inesorabilmente abbassando la qualità dei servizi, mentre diminuiscono anche l’attenzione verso il cittadino e il rispetto per il tempo delle persone.

È davvero sconfortante constatare che, dopo venti giorni trascorsi dall’altra parte del mondo utilizzando mezzi pubblici efficienti e organizzati, bastino poche ore dal nostro rientro per ritrovarsi davanti all’ennesimo esempio di inefficienza italiana. E ancora una volta, purtroppo, la storia si ripete”.

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