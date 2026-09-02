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SARONNO – Martedì 1 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con una maggiore variabilità nelle ore centrali. Non sono previste allerte meteo.

Le temperature si manterranno su valori estivi, con una massima di 29°C e una minima di 19°C. Al mattino i venti saranno moderati e soffieranno da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio diventeranno deboli, disponendosi da Sud-Sudovest. Nel corso della serata è attesa una tendenza verso schiarite più ampie.

Anche in Lombardia l’alta pressione si rafforzerà, favorendo condizioni generalmente stabili e rasserenamenti. Sulle basse pianure occidentali, sulle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali si alterneranno nubi sparse e schiarite, con cieli più aperti in serata. Sulle basse pianure orientali e sulle Alpi Retiche la nuvolosità potrà invece aumentare dal pomeriggio. Sulle Orobie sono previste nubi sparse, localmente più compatte nelle ore pomeridiane, mentre sulle Prealpi orientali continuerà l’alternanza tra nuvole e schiarite. I venti regionali saranno in prevalenza deboli, inizialmente orientali e successivamente in rotazione dai quadranti meridionali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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