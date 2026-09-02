Comasco

MOZZATE – Prenderanno il via oggi mercoledì 2 settembre i lavori di asfaltatura di via Silvio Pellico, strada da tempo interessata da condizioni critiche e per la quale è stato programmato un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione.

L’opera nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Mozzate e Carbonate, dal momento che la situazione interessa il territorio di entrambe le municipalità. Le due Amministrazioni hanno lavorato congiuntamente per arrivare alla realizzazione dell’intervento, atteso in particolare dai residenti della zona.

Con l’apertura del cantiere si procederà dunque al rifacimento della pavimentazione stradale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità di via Silvio Pellico. Dal Comune di Mozzate è arrivato anche un ringraziamento all’Amministrazione di Carbonate «per la disponibilità, lo spirito di collaborazione e l’impegno condiviso» che hanno consentito di concretizzare il progetto. «Quando le Amministrazioni collaborano, il territorio cresce e le risposte ai bisogni dei cittadini diventano concrete», sottolinea infine l’Amministrazione mozzatese annunciando l’imminente avvio dei lavori.

02092026