Saronnese

ORIGGIO – Dopo la morte di Alessandro Vezzoli, l’operaio edile deceduto lunedì 31 agosto in un cantiere a Origgio, arrivano sui social i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. A intervenire su Facebook sono Origgio Democratica e il circolo Pd di Caronno Pertusella-Origgio.

Origgio Democratica ha espresso la propria vicinanza “alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone coinvolte”, sottolineando come gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente siano ancora in corso e come spetti agli organi competenti fare chiarezza sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

Nel messaggio viene ripreso anche l’intervento dei sindacati FenealUil Alta Lombardia e Filca Cisl dei Laghi: “Ogni volta che un operaio muore sul lavoro, tutto il sistema deve interrogarsi sulle proprie responsabilità. La sicurezza deve essere una condizione reale”.

Origgio Democratica richiama quindi i dati sugli infortuni mortali. Secondo i numeri Inail al 30 giugno, rielaborati da Uil Lombardia e dall’Osservatorio Vega, nei primi sei mesi del 2026 in Lombardia sono state registrate 75 denunce di infortunio con esito mortale, 53 delle quali in occasione di lavoro. In provincia di Varese i casi sono stati 7, rispetto ai 2 dello stesso periodo del 2025.

“Perché il lavoro deve servire a costruire una vita, non a perderla”, conclude il messaggio pubblicato da Origgio Democratica.

Al cordoglio si è unito anche il circolo Pd di Caronno Pertusella-Origgio, che ha condiviso il messaggio “Il Circolo Pd di Caronno Pertusella-Origgio condivide il documento di Origgio Democratica e si unisce al dolore per la tragica morte sul lavoro di questo lavoratore”.

I messaggi si aggiungono alle manifestazioni di vicinanza arrivate dopo l’incidente. Sulla dinamica della tragedia e sulle responsabilità restano in corso gli accertamenti degli organi competenti.

(foto archivio)

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