Cronaca

ROVELLASCA – Nuovo inseguimento per Diego Monopoli, 36 anni, comandante della polizia locale di Rovellasca, che solo poche settimane fa era rimasto ferito durante un controllo dopo essere stato trascinato da un’auto in fuga.

L’ultimo episodio è avvenuto giovedì mattina e a darne notizia è stata la Provincia di Como. Mentre effettuava controlli in motocicletta, Monopoli ha notato una vettura sospetta nella zona della stazione con tre persone a bordo. Il comandante ha intimato l’alt al conducente che, dopo aver inizialmente rallentato, è ripartito dando il via all’inseguimento.

La fuga è proseguita lungo le strade della Bassa Comasca. Monopoli ha seguito la vettura in moto fino a Rovello Porro, dove i tre occupanti hanno abbandonato l’auto nei pressi del supermercato Unes e sono scappati a piedi attraverso i campi. Il veicolo è stato successivamente sequestrato.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti, anche in collaborazione con i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto e identificare le persone fuggite.

Per Monopoli è il secondo episodio particolarmente movimentato nel giro di poche settimane. Il 13 agosto, durante un altro controllo, il comandante era rimasto ferito nel tentativo di fermare un’auto in fuga. Nel tentativo di impedirne la partenza era rimasto aggrappato al finestrino ed era stato trascinato per alcuni metri, fino a quando la vettura aveva terminato la propria corsa contro una cabina Enel. Monopoli aveva riportato traumi al volto e al torace.

Dopo quell’episodio il comandante era tornato rapidamente al lavoro e aveva annunciato la prosecuzione dei servizi di controllo sul territorio. Una linea ribadita anche dal sindaco di Rovellasca Sergio Zauli, che sui social ha sintetizzato così la posizione dell’Amministrazione: “Tolleranza zero! Fatevene una ragione”. Il primo cittadino ha inoltre espresso sostegno all’attività della polizia locale e al lavoro svolto dal comandante, sottolineando la volontà di proseguire con i controlli e con un’azione decisa sul fronte della sicurezza.

(foto: il comandante Monopoli)

02092026