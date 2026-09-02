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L’Intelligenza Artificiale prende sempre più piede anche nel mondo dell’aviazione civile. Ryanair ha stretto una partnership di 5 anni con Google Cloud per l’utilizzo di servizi AI nelle proprie operazioni.

L’accordo Ryanair-Google Cloud e i diritti dei passeggeri

Cosa prevede il nuovo accordo tra Ryanair e Google Cloud? La compagnia irlandese e Google Cloud hanno stretto un accordo di 5 anni che prevede l’utilizzo di Google Workspace, Google Cloud e Gemini Enterprise da parte di 35.000 dipendenti. L’obiettivo è migliorare l’efficienza operativa e sostenere la crescita fino a 300 milioni di passeggeri annui entro il 2034.

Quanto sono puntuali i voli Ryanair nell’estate 2026? Secondo i dati pubblicati dalla compagnia, la puntualità dei voli Ryanair è stata dell’88% sia a giugno sia a luglio 2026. Nel complesso del traffico aereo europeo, invece, la puntualità agli arrivi tra giugno e luglio si è attestata intorno al 73%.

Quali risarcimenti sono previsti per un volo Ryanair in ritardo? Quando il passeggero arriva alla destinazione finale con almeno 3 ore di ritardo può avere diritto a una compensazione da 250 a 600 euro, in base alla distanza del volo, se sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa e non si tratta di circostanze straordinarie.

Cosa spetta se Ryanair cancella il volo? Il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto e un trasporto alternativo. Se la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza può spettare anche una compensazione economica, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa.

I nuovi software verranno utilizzati nella gestione degli equipaggi, nelle decisioni operative e nella manutenzione della flotta. L’obiettivo finale è quello di migliorare la qualità complessiva dei servizi e rendere più efficiente la gestione di problematiche e imprevisti operativi.

Cosa prevede l’accordo tra Ryanair e Google Cloud

In base all’accordo la compagnia aerea metterà a disposizione di 35.000 dipendenti i servizi Google Workspace e Google Cloud. Più nel dettaglio, l’operatore irlandese userà Gemini Enterprise per sviluppare agenti AI personalizzati capaci di automatizzare alcuni processi decisionali, migliorare la programmazione degli equipaggi e gestire più rapidamente gli imprevisti.

Per pianificare le operazioni della flotta e gli interventi di manutenzione verranno impiegati anche AlphaEvolve e WeatherNext, due strumenti sviluppati da Google DeepMind.

L’accordo rafforzerà anche la strategia “dual cloud” di Ryanair. L’obiettivo è aumentare la resilienza dei sistemi informatici utilizzando più fornitori cloud, in modo da ridurre il rischio di interruzioni dei servizi più importanti della compagnia nel caso in cui una delle piattaforme abbia dei problemi.

Due gli obiettivi alla base dell’accordo: migliorare l’efficienza delle operazioni e porre le basi per un piano di crescita che dovrebbe portare alla cifra record di 300 milioni di passeggeri trasportati ogni anno entro il 2034.

Ritardi e puntualità nell’estate 2026

L’annuncio del lavoro di Ryanair per migliorare i suoi servizi arriva durante un’estate particolarmente intensa per l’aviazione civile.

I dati elaborati sulla base dei report di Eurocontrol indicano che tra giugno e luglio la puntualità agli arrivi dei voli europei si è attestata al 73%, in miglioramento di 2,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Questo significa che quasi 3 voli su 10 sono comunque arrivati in ritardo rispetto all’orario previsto.

Per quanto riguarda Ryanair, i dati pubblicati dalla compagnia indicano invece una puntualità dell’88% sia a giugno sia a luglio 2026.

Ryanair risulta comunque al primo posto per numero di segnalazioni raccolte nel periodo giugno-luglio, con il 42% del totale. Un dato che, come sottolineato dalla stessa società, è influenzato anche dall’elevato numero di collegamenti giornalieri operati dal vettore in Italia.

Rimborsi e risarcimenti Ryanair: cosa prevede la normativa

Nonostante gli sforzi fatti, compagnie come Ryanair che effettuano ogni giorno migliaia di voli devono spesso fare i conti con ritardi e cancellazioni.

La buona notizia per i passeggeri è che restano in vigore le tutele previste dalla normativa europea sui diritti di chi vola. Come ben spiegato sulle pagine di AirHelp, società che si occupa da anni di assistenza ai passeggeri in caso di disservizi aerei, chi arriva alla destinazione finale con almeno 3 ore di ritardo può avere diritto a un risarcimento fino a 600 euro.

Questo a patto che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa e che il problema non sia stato causato da circostanze straordinarie sulle quali la compagnia non poteva intervenire.

Volo Ryanair cancellato: rimborso e risarcimento

Se il volo, invece, viene cancellato, la legge garantisce un rimborso Ryanair attraverso la restituzione del prezzo pagato per il biglietto oppure la possibilità di essere riprotetti su un trasporto alternativo.

Inoltre, se l’avviso di cancellazione arriva con un preavviso inferiore ai 14 giorni rispetto alla data di partenza, il passeggero può avere diritto anche alla compensazione economica prevista dalla normativa.

Il diritto al risarcimento non è però automatico: vanno considerate anche la causa della cancellazione e le caratteristiche dell’eventuale volo alternativo proposto dalla compagnia.

Voli Ryanair cancellati o in ritardo: il diritto all’assistenza

Risarcimento per il ritardo e rimborso per la cancellazione non sono le uniche tutele previste per i passeggeri.

In caso di ritardo pari o superiore alle 2 ore scatta il diritto all’assistenza in aeroporto per i voli fino a 1.500 km. L’assistenza comprende pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, la possibilità di effettuare comunicazioni e, se necessario, una stanza in hotel e il trasferimento da e per l’aeroporto.

Il diritto all’assistenza è previsto dopo 3 ore per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per gli altri voli compresi tra 1.500 e 3.500 km, mentre la soglia sale a 4 ore per le tratte più lunghe.

I dati economici di Ryanair nel 2026

L’annuncio dell’accordo tra Google e Ryanair rappresenta anche la volontà della compagnia di continuare a investire nell’efficienza in un momento complicato dal punto di vista economico.

L’operatore irlandese ha registrato un calo del 34% degli utili nel trimestre aprile-giugno rispetto allo stesso periodo del 2025. Tra le cause principali ci sono l’aumento dei prezzi del carburante legato al conflitto in Medio Oriente e la riduzione delle tariffe applicata per sostenere la domanda.

Nel trimestre sotto analisi hanno volato con Ryanair circa 61,3 milioni di passeggeri, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi, però, sono cresciuti solo dell’1%, mentre i costi sono aumentati dell’11%.

Su questi numeri ha avuto un impatto importante il calo delle tariffe. Il prezzo medio dei biglietti è sceso del 6%, mentre i ricavi dei servizi accessori sono rimasti sostanzialmente stabili a circa 24 euro per passeggero.