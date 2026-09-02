Città

SARONNO – Saranno la consigliera comunale del Partito democratico Daniela Di Dio per la maggioranza e Maria Teresa Nizzoli di Fratelli d’Italia per l’opposizione a rappresentare il consiglio comunale nel Comitato di partecipazione dell’Istituzione Zerbi. Le nomine sono arrivate martedì 1 settembre durante la seduta dell’assemblea cittadina, con una votazione a scrutinio segreto e separata tra maggioranza e minoranze.

A presentare il punto è stata l’assessora Maria Cornelia Proserpio, che ha innanzitutto ricordato ruolo e funzioni del Comitato. Si tratta di un organismo consultivo e di partecipazione previsto dal regolamento per la gestione degli asili nido comunali, pensato come luogo stabile di confronto tra amministrazione, Istituzione Zerbi, famiglie e personale dei servizi educativi.

Il Comitato può formulare proposte sugli indirizzi organizzativi, psicopedagogici e sociosanitari, sull’aggiornamento del personale e sulla disciplina del servizio. Può inoltre contribuire al confronto sulle graduatorie di ammissione e promuovere incontri tra famiglie, Istituzione, operatori sociali e sanitari e realtà del territorio. Tra le competenze indicate dall’assessora ci sono anche proposte sui criteri generali per la determinazione delle rette e l’attenzione alla sicurezza delle strutture degli asili nido.

È proprio nella composizione del Comitato che entra in gioco il consiglio comunale. Il regolamento prevede infatti due componenti nominati dall’assemblea cittadina: uno in rappresentanza della maggioranza e uno delle minoranze. “È un elemento che ritengo importante sottolineare perché conferma la natura partecipativa del Comitato”, ha spiegato Proserpio.

Per la maggioranza la scelta è caduta su Daniela Di Dio, consigliera comunale del Partito democratico. Quarantasei anni, residente a Saronno da vent’anni, Di Dio è educatrice e lavora da anni nel terzo settore e nel privato sociale, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle famiglie fragili. Il suo percorso comprende anche l’esperienza nell’associazionismo e nel gruppo scout Saronno 1. Si era candidata con il Pd alle amministrative del 2025 ed è poi entrata in consiglio comunale.

Per l’opposizione è stata eletta Maria Teresa Nizzoli con 8 voti, mentre una scheda è risultata bianca. Nizzoli era stata candidata alle amministrative del 2025 nella lista di Fratelli d’Italia. Nata a Reggio Emilia il 25 dicembre 1956, Nizzoli vive a Saronno dal 1987. È sposata e ha un figlio. Ha frequentato il liceo classico Legnani di Saronno e si è laureata in lettere classiche all’Università Cattolica di Milano. Ha insegnato italiano e latino al liceo scientifico di Cantù e, successivamente, per 35 anni alla scuola secondaria di primo grado di Rovellasca. Oggi è in pensione e continua a coltivare interessi per il teatro, la pittura e la letteratura. Il suo legame con Saronno e il percorso professionale nel mondo della scuola erano emersi anche durante la campagna elettorale dello scorso anno.

Con le due nomine viene quindi completata la rappresentanza del consiglio comunale nell’organismo. “L’obiettivo comune deve essere quello di contribuire alla qualità dei nostri servizi educativi mantenendo un confronto costante con le famiglie e con chi ogni giorno opera all’interno dei nostri nidi”, ha concluso Proserpio. L’assessore ha anche rivolto un augurio per l’avvio dell’anno scolastico a tutta la comunità dell’Istituzione Zerbi.

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