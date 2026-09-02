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SARONNO – Duemilacinquecento partecipanti nell’ultima edizione e un nuovo traguardo da raggiungere: quota 3 mila. Torna domenica 27 settembre la Strasaronno, che quest’anno arriva alla XIII edizione con l’obiettivo dichiarato di superare il record registrato nel 2025. La manifestazione partirà dal Villaggio Cls di via Volpi 10.

L’appuntamento unisce sport, benessere e solidarietà ed è aperto sia agli atleti sia a chi vuole semplicemente trascorrere una mattinata correndo o camminando. Due i percorsi previsti, entrambi tra asfalto e sterrato e con passaggio anche nel Parco del Lura: la Family Run di 5 chilometri, aperta a tutti e a passo libero, e la 10 chilometri cronometrata non competitiva.

Il programma inizierà alle 7,30 con l’apertura della manifestazione. Dalle 8 sarà attivo anche il bar caffetteria, una delle novità di quest’anno. Tra le 9 e le 9,30 sono previsti stretching e riscaldamento a tempo di musica. Dalle 9 alle 12 sarà inoltre presente uno stand Bianalisi-Meditel con riscaldamento pre-gara, trattamenti fisioterapici gratuiti e misurazione della pressione arteriosa prima e dopo la corsa.

La partenza della 10 chilometri è fissata alle 9,45, mentre alle 10 scatterà la Family Run. Dalle 11,30 alle 14 ci sarà l’intrattenimento musicale con dj e alle 12 aprirà lo stand gastronomico.

Per tutti gli iscritti è previsto un pacco gara con una maglietta tecnica. Saranno premiati le prime tre donne e i primi tre uomini della 10 chilometri, la prima donna e il primo uomo della 5 chilometri e i tre gruppi più numerosi. Spazio anche alle scuole: alle prime tre per numero di partecipanti la Fondazione Cls assegnerà tessere prepagate rispettivamente da 250, 150 e 100 euro.

Le iscrizioni online resteranno aperte fino alle 12 di giovedì 24 settembre. Sarà possibile iscriversi anche in piazza Libertà il 6, 19, 20 e 26 settembre e, salvo il raggiungimento anticipato del numero massimo, al Villaggio Cls domenica 27 settembre dalle 7,30 alle 9,30. Il tetto è fissato a 3 mila partecipanti: una volta raggiunto non saranno accettate altre adesioni. Nel 2025 il limite disponibile era stato raggiunto e diverse persone non avevano potuto prendere parte alla manifestazione.

La quota per la 10 chilometri è di 14 euro fino al 24 settembre e di 20 euro dal 25 al 27 settembre. Per la Family Run di 5 chilometri il costo è di 8 euro. La Strasaronno si svolgerà anche in caso di maltempo.

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