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TRADATE – Un viaggio tra la Terra di Mezzo e le nebbie di Avalon, alla ricerca dei legami tra l’universo creato da J.R.R. Tolkien e le leggende di Re Artù. È la proposta del Centro didattico scientifico-EcoPlanetario del Parco Pineta per domenica 6 settembre.

L’appuntamento è fissato alle 16.30 al centro visite del Parco Pineta, in via Ai Ronchi 75 a Tradate, dove si terrà la conferenza dal titolo “Il Signore degli Anelli e la saga di Re Artù”. A guidare il pubblico sarà Paolo Gulisano, scrittore e studioso considerato tra i maggiori esperti europei dell’opera di J.R.R. Tolkien. Al centro dell’incontro ci saranno i punti di contatto, le suggestioni e i richiami tra il mondo della Terra di Mezzo e il ciclo arturiano.

Un appuntamento rivolto dunque agli appassionati del Signore degli Anelli e della produzione di Tolkien, ma anche a chi è interessato alla mitologia e alle leggende legate a Re Artù, nella particolare cornice naturale del Parco Pineta di Tradate.

(foto archivio: una immagine ispirata a Il signore degli anelli)

02092026