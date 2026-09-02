Cronaca

TRADATE – Una ragazza di 18 anni è morta dopo essere stata investita da un treno a Tradate. L’allarme è scattato oggi, mercoledì 2 settembre, alle 12,38 in viale Guglielmo Marconi, con la stazione ferroviaria indicata come riferimento per l’intervento.

La richiesta di soccorso è partita in codice rosso. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Per la giovane, però, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ne ha constatato il decesso sul posto.

Il convoglio coinvolto è il treno 44, partito da Cocquio Trevisago alle 11,53 e diretto a Milano Cadorna, dove l’arrivo era previsto alle 13,09. Restano da chiarire le circostanze dell’accaduto. Sono quindi in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.

L’investimento ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria della linea. I collegamenti tra Tradate Abbiate Guazzone e Saronno sono stati interrotti. I treni della relazione Varese Nord-Milano Cadorna hanno subito sospensioni, mentre alcuni convogli provenienti da Cocquio Trevisago sono stati limitati a Tradate Abbiate Guazzone.

Per garantire gli spostamenti dei viaggiatori è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi tra Tradate e Saronno. La circolazione ferroviaria resta quindi condizionata dalle operazioni e dagli accertamenti conseguenti all’investimento.

(foto archivio)

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