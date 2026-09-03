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SOLARO – Una domenica dedicata alla comunità, alla musica e alla solidarietà. È quanto propone il comitato di quartiere centro civico Il Giuggiolo di Cascina Emanuela con Quartiere in Festa, la manifestazione organizzata in occasione della tradizionale festa patronale di inizio settembre. L’appuntamento è per domenica 6 settembre, con un programma rivolto a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.

La giornata religiosa prenderà il via alle 10.30 con la santa messa solenne, presieduta da don Massimiliano. Al termine seguirà sul sagrato un momento fraterno. Alle 20.30 sono invece previsti i vespri solenni e la processione con la Madonna per le vie della Cascina, fino a entrare nel cortile della Vis principale.

La giornata di aggregazione cittadina continua con il gruppo volontari di protezione civile ed il corpo musicale Attilio Rucano. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà il Laboratorio Emma e i Cuori, un momento creativo speciale dedicato ai più piccoli e curato da Giulia Macchi. A seguire, alle 17.30, prenderà il via l’incontro Insieme con la protezione civile, un’importante occasione per conoscere da vicino gli interventi straordinari, i mezzi operativi e le attività quotidiane dei volontari sul territorio.

La manifestazione si concluderà in allegria a partire dalle 19 con “La Banda in Marcia”, una simpatica esibizione musicale itinerante a cura del corpo musicale Attilio Rucano. Durante la festa sarà attivo un punto bar e ristoro. L’intero ricavato della manifestazione sarà utilizzato per sostenere e migliorare i servizi e gli spazi comunitari del centro civico, a beneficio di tutta la cittadinanza.

Le celebrazioni proseguiranno lunedì 7 settembre alle 21 con la santa messa a suffragio dei defunti di Cascina Emanuela. È possibile segnalare il nome dei propri cari su un quaderno posto all’entrata della chiesa: durante la messa di suffragio verranno letti i nomi di tutti i defunti. La Chiesa sarà aperta mezz’ora prima, alle 20.30.

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