Caso Zappa, Valditara: “Grande attenzione dall’Ufficio scolastico regionale. Fermo restando competenza della Provincia”
3 Settembre 2026
SARONNO – È il ministro Giuseppe Valditara, delegato all’Istruzione e al Merito, a rispondere in prima persona con una chiamata a ilSaronno all’appello legato alla situazione dell’Itc Zappa.
“Ho letto con attenzione la lettera aperta che avete pubblicato stamattina – ha esordito il ministero – Da parte del ministero c’è una grande attenzione per questo tema e devo dire che, tramite l’ufficio scolastico regionale, stiamo seguendo la situazione”.
Il ministro parte dall’inizio: “Premesso che la competenza è della Provincia e dell’ente locale, siamo presenti oggi alle 15 all’incontro stimolato proprio dall’ufficio scolastico regionale. Non solo: proprio l’ufficio ha già predisposto una verifica sulla situazione interna alla scuola“.
“Partiamo da questo momento di confronto con l’ufficio scolastico regionale (ci sarà anche Provincia, scuola e Comune ndr) che sta seguendo l’evolversi della situazione ferme restato le responsabilità degli enti presposti”.
Il ministro precisa anche l’attenzione anche per il disagio dei genitori. “È un’attenzione concreta e forte, ma la situazione non è imputabile al ministero”.
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Commenti
tradotto…. è inutile che mi rompete, a me non frega niente
valditara mi puo’ spiegare quale competenza può avere l’ente locale se gli edifici interessati sono della provincia? e che competenza può avere sulla organizzazione delle classi e delle lezioni se è del dirigente scolastico?
Sulla vicenda è sempre più imbarazzante la passività dell’amministrazione!!