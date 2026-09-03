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SARONNO – È il ministro Giuseppe Valditara, delegato all’Istruzione e al Merito, a rispondere in prima persona con una chiamata a ilSaronno all’appello legato alla situazione dell’Itc Zappa.

“Ho letto con attenzione la lettera aperta che avete pubblicato stamattina – ha esordito il ministero – Da parte del ministero c’è una grande attenzione per questo tema e devo dire che, tramite l’ufficio scolastico regionale, stiamo seguendo la situazione”.

Il ministro parte dall’inizio: “Premesso che la competenza è della Provincia e dell’ente locale, siamo presenti oggi alle 15 all’incontro stimolato proprio dall’ufficio scolastico regionale. Non solo: proprio l’ufficio ha già predisposto una verifica sulla situazione interna alla scuola“.

“Partiamo da questo momento di confronto con l’ufficio scolastico regionale (ci sarà anche Provincia, scuola e Comune ndr) che sta seguendo l’evolversi della situazione ferme restato le responsabilità degli enti presposti”.

Il ministro precisa anche l’attenzione anche per il disagio dei genitori. “È un’attenzione concreta e forte, ma la situazione non è imputabile al ministero”.

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