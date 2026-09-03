iltra2

CASTELSEPRIO – Un intero fine settimana tra archeologia, storia, teatro e musica al Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio. Il momento centrale sarà domenica 6 settembre, quando l’ingresso sarà gratuito in occasione della “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura nei musei e nei luoghi della cultura statali.

Un’occasione per visitare uno dei principali siti archeologici del Varesotto, ma il programma del fine settimana propone anche due appuntamenti serali.

Si comincia sabato 5 settembre alle 18 con “Magnificat. Ermengarda, sentimento e ragion di stato”, appuntamento che porterà il pubblico indietro nel tempo attraverso la figura di Ermengarda.

Domenica 6 settembre, sempre alle 18, spazio invece alla musica con il Festival LeAltreNote – Vox Musei. In programma “Il suono del tempo”, con il Quintetto Kanejo diretto da Denis Salvini.

La giornata di domenica offrirà quindi la possibilità di abbinare la visita gratuita al Parco Archeologico e all’Antiquarium all’appuntamento musicale conclusivo, in una cornice che conserva alcune delle più importanti testimonianze dell’antica Castelseprio.

Un weekend pensato dunque per valorizzare il sito attraverso linguaggi differenti, unendo alla scoperta del patrimonio archeologico due serate dedicate rispettivamente al teatro e alla musica.

03092026