Softball

CARONNO PERTUSELLA – Conto alla rovescia per la 44esima edizione del Torneo di softball Città di Caronno – Coppa Majer. Sabato 5 settembre saranno protagoniste le Under 16 di Rheavendors Caronno, Bollate e Collecchio.

Tre squadre di vertice che si confronteranno in un triangolare che rappresenta anche un interessante anticipo delle sfide nazionali di ottobre. Caronno e Bollate hanno infatti chiuso ai primi due posti la fase nazionale lombarda, mentre Collecchio ha conquistato quella di Emilia e Romagna. Le tre formazioni puntano ora alle finali nazionali di categoria.

La giornata inizierà alle 11 con Caronno-Bollate. Alle 13 scenderanno in campo Bollate e Collecchio, mentre alle 15 toccherà a Collecchio-Caronno.

Ogni partita si giocherà sulle sei riprese, con un limite massimo di 90 minuti. Al termine dell’ultima sfida sono previste le premiazioni della 44esima Coppa Majer.

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