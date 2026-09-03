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SARONNO – Il tema delle radici attraversa anche la proposta del Teatro Famiglie della stagione 2026/2027 del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, con un calendario pensato per bambini, famiglie e nuove generazioni. Teatro, musica, danza, teatro di figura, esperienze sensoriali e spettacoli di strada si alterneranno nel corso della stagione, proponendo linguaggi differenti per accompagnare il pubblico più giovane alla scoperta del mondo dello spettacolo dal vivo. Il filo conduttore sarà declinato in relazione alle diverse fasce d’età attraverso i temi della memoria, della crescita, dell’identità, dell’incontro e della scoperta. L’obiettivo è offrire occasioni di immaginazione, partecipazione e condivisione tra bambini e adulti, mantenendo il teatro come uno spazio accessibile e accogliente per tutte le generazioni.

Gli appuntamenti

Domenica 25 ottobre 2026, alle 15.30 e alle 17 – Il Giardino di Rigoletto – Opera Baby

Liberamente ispirato a Rigoletto di Giuseppe Verdi, Il Giardino di Rigoletto – Opera Baby è uno spettacolo pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera attraverso un’esperienza sensoriale, musicale e relazionale.

La drammaturgia musicale è di Anna Pedrazzini, in scena ci sono Federico Gritti e Giorgio Zobel, al violino Alessia Giuliani e Irene Lembo, con la regia di Beatrice Baruffini. Scene e costumi sono di Cantieri del Teatro – Como, mentre la produzione è di AsLiCo.

Lo spettacolo nasce dall’opera originale, selezionando le arie più famose per avvicinare i più piccoli all’ascolto attivo. La scenografia diventa un viaggio multisensoriale tra colori, forme e materiali pensati per i bambini, creato per offrire un’esperienza teatrale immediata e suggestiva.

I piccoli spettatori saranno coinvolti anche attraverso il canto, la musica, i ritmi e le percussioni corporee. Insieme ai personaggi potranno giocare con la musica, sperimentando con il canto, i suoni della voce e il movimento delle mani e del corpo.

Al centro della storia c’è una piantina che nasce. La si nutre, la si veste, la si fa ridere e, per paura di perderla, le si costruisce intorno un recinto. Una storia tenera per ricordare che voler bene, a volte, significa anche saper lasciare lo spazio per crescere liberi.

Capienza: 40 bambini + 40 adulti

Fascia d’età: 0-3 anni

Durata: 40 minuti

Domenica 15 novembre 2026, alle 16 – Doors

La Compagnia del Buco porta in scena Doors, con Luca Mecca e Simone Vaccari, per la regia della Compagnia del Buco. La scenografia è di As Fa Tot – Creazioni per lo spettacolo, i costumi di Letizia Violi e le fotografie di Andrea Mazzoni, Loris Salussolia e Camilla Strobino. Lo spettacolo ha ricevuto il Premio In-Box Teatro Emergente – sezione Nuove Generazioni.

Due porte. Nessun muro. Porte che si aprono sul passato, sul futuro o forse semplicemente sul presente. Attraverso comicità, clownerie e teatro fisico, lo spettacolo gioca attorno a grandi domande per costruire un viaggio poetico e surreale.

Doors racconta di due custodi onirici ed elegantemente comici, vestiti con dettagli di chiavi e maniglie in omaggio ai portieri del grande cinema classico, che hanno una missione misteriosa: montare delle porte.

Quell’oggetto quotidiano e ingombrante diventa così il protagonista assoluto della scena. Attraverso sketch surreali, usi assurdi di serrature e maniglie sospese, la banalità del montaggio si trasforma in un viaggio filosofico e visionario. Cosa si cela davvero dietro una porta?

Tra continui colpi di scena, il pubblico viene trascinato in luoghi reali e immaginari, da case private a spazi sacri, riscoprendo il valore simbolico della chiave: uno strumento magico capace di aprire varchi anche dove non esistono serrature.

Fascia d’età: 3+

Durata: 1 ora

Domenica 31 gennaio 2027, alle 16 – Una Festa Bellissima

Una Festa Bellissima, della Compagnia Arione de Falco, è uno spettacolo con Annalisa Arione, Alberto Branca e Dario de Falco, con musiche di Enrico Messina, movimento scenico di Marcos Rangel Kosiowski, costumi di Giulio Rossi e con il sostegno di Teatro Koreja.

Tre amici, un mucchio di palloncini, risate, abbracci e la meraviglia delle piccole scoperte quotidiane sono gli ingredienti di Una Festa Bellissima, uno spettacolo poetico e dinamico concepito per coinvolgere i bambini, le bambine e le loro famiglie. Attraverso il gioco e il movimento, la storia intreccia una narrazione capace di parlare a grandi e piccoli, mettendo al centro del palco il valore dell’amicizia, l’espressione libera del corpo e la scoperta delle nostre emozioni.

Ma cosa succede quando la musica si spegne e la festa, come tutte le cose, giunge al termine? Lo spettacolo affronta in modo semplice il concetto di inizio e fine. Si scopre così che quando tutto sembra finito non è detto che sia davvero così. Eppure, proprio in quel momento, lo spettacolo accompagna il giovane pubblico a comprendere che, quando tutto sembra concluso, il bello deve ancora arrivare: restano il ritmo del respiro, la memoria dei gesti e una travolgente voglia di ballare ancora.

In perfetto stile Arione de Falco, la scena si presenta completamente vuota. Senza l’ausilio di scenografie e costumi didascalici, sono solo i corpi e le voci degli interpreti a dare vita a un potente paesaggio immaginativo condiviso, capace di riempire il palco di oggetti e atmosfere uniche grazie alla fantasia dei bambini.

Una Festa Bellissima si trasforma così in un invito luminoso a celebrare il presente, a guardarsi negli occhi e ad abitare il qui e ora della condivisione. Perché, se la musica si è fermata, finché siamo insieme si continua a ballare.

Fascia d’età: 3+

Durata: 1 ora

Domenica 28 febbraio 2027, alle 15 e alle 17 – Tana

Tana è una produzione di Compagnia TPO, SardegnaTeatro e Fuorimargine Centro di Produzione, con le coreografie di Sara Campinot, Valentina Sechi e Giulia Vacca, in scena con due danzatrici. La progettazione informatica è di Rossano Manti, quella visiva di Elsa Mersi, scene e oggetti di scena sono di Livia Cortesi, mentre il progetto sonoro è di Spartaco Cortesi. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno del Festival Tuttestorie.

Immerse in un ambiente naturale vibrante e tutto da scoprire, due danzatrici si lasciano ispirare per il loro progetto: una casa da costruire e da abitare, un posto dove nascondersi o semplicemente giocare. Il bruco, l’orso e la chiocciola diventano così dei modelli da imitare.

In scena, la manipolazione di strutture di stoffa e tessuti leggeri dà vita a paesaggi fantastici in continua trasformazione. Le performer costruiscono e smontano rifugi, nascondigli e tane, trasformando il gioco scenico in una potente metafora della ricerca interiore, della scoperta di sé e del bisogno universale di sicurezza e appartenenza.

Attraverso l’uso del corpo e dei contrasti dinamici, come lento e veloce, pesantezza e leggerezza, prende forma un’esperienza interattiva nella quale il pubblico viene guidato in un viaggio emotivo profondo, amplificato da una macchina scenica interattiva dove suoni e immagini dialogano dal vivo con il movimento.

Alla fine, lo spazio scenico diventa un luogo dove sperimentare, esplorare e trasformare. A questo momento di scoperta anche lo spettatore adulto è chiamato a partecipare al gioco.

Capienza: 40 bambini + adulti

Fascia d’età: 1-5 anni

Durata: 40 minuti

Domenica 7 marzo 2027, alle 16 – The Barnard Loop

The Barnard Loop, spettacolo di clown e magie nouvelle, è diretto da Alessandra Ventrella e interpretato da Jacopo Maria Bianchini e Rocco Manfredi. Le scene sono di Rocco Manfredi e Paolo Romanini, le luci di Alessandra Ventrella e il suono di Dario Andreoli. Il supporto logistico è di Cie Les Karnavires. La produzione è della Compagnia Dispensa Barzotti. Lo spettacolo è finalista In-Box 2024.

Un letto che nasconde sorprese impossibili, una moka che non smette mai di versare caffè, una pianta che prende vita e sembra voler dialogare con chi le sta accanto. In The Barnard Loop il quotidiano si trasforma in straordinario e la realtà si piega alle regole imprevedibili dell’immaginazione.

Protagonista è Barnard, alle prese con una notte popolata da eventi misteriosi e surreali. Sogno o realtà? Non è dato saperlo. Ciò che accade sfugge a ogni spiegazione logica e conduce lo spettatore in un universo sospeso, dove gli oggetti si animano, le certezze vacillano e ogni dettaglio può trasformarsi in meraviglia.

Attraverso il linguaggio della Magie Nouvelle, una forma contemporanea che intreccia illusionismo, teatro fisico, poesia visiva e clown, lo spettacolo esplora con leggerezza e ironia il mondo interiore dell’essere umano. Barnard si confronta con le proprie emozioni, i desideri e le inquietudini che emergono quando il controllo razionale si allenta e lascia spazio all’inconscio.

Con uno stile delicato e sorprendente, The Barnard Loop invita grandi e piccoli a lasciarsi trasportare in un viaggio tra stupore e immaginazione, dove la magia non è semplice artificio, ma uno strumento poetico per raccontare ciò che spesso le parole non riescono a esprimere.

Uno spettacolo capace di far sorridere, emozionare e risvegliare quello sguardo curioso e meravigliato che appartiene a ogni età.

Fascia d’età: dai 3 anni

Durata: 1 ora

Sabato 13 marzo 2027, alle 11, alle 15.30 e alle 17, e domenica 14 marzo 2027, alle 11, alle 15.30 e alle 17 – Il Giardino a Dondolo

Il Giardino a Dondolo di ArteVox Teatro è un progetto con la regia di ArteVox Teatro e Jasmine Monti in scena. Scene, costumi e oggetti di scena sono di Rossana Maggi, la cura dell’animazione è di Nada Milani e le musiche di Danilo Gervasoni. La produzione è di ArteVox Teatro.

Uno spettacolo immersivo e delicato dedicato alla primissima infanzia, costruito come esperienza sensoriale di ascolto, relazione e scoperta.

Prima ancora delle parole, nella primissima infanzia il mondo si impara attraverso due linguaggi silenziosi: il ritmo del dondolio, che dà sicurezza e insegna lo spazio, e l’alfabeto del colore, che dà forma alle prime emozioni. Il movimento accoglie e radica, il colore libera l’immaginazione.

In un suggestivo giardino di fiori candidi, la delicata custode Serafina guida i piccolissimi spettatori alla scoperta di magiche creature colorate, nate per dare corpo agli stati d’animo che tutti viviamo fin dalla nascita. In un ambiente protetto e a misura di neonato, i piccoli protagonisti – Rabbia, Gioia, Tristezza, Paura e Serenità – troveranno la loro mamma, una figura grande, accogliente e ricca di sorprese, sempre pronta a cullare chiunque ne abbia bisogno.

Nato da un profondo percorso di ascolto e pensato specificamente per gli stimoli sensoriali dei bambini dai 5 ai 36 mesi, Il Giardino a Dondolo trasforma ogni replica in un’esperienza unica, magica e interattiva per i piccoli spettatori e i loro accompagnatori.

Capienza: 15 bambini + 15 adulti

Fascia d’età: 8 mesi-3 anni

Durata: 40 minuti

Domenica 4 aprile 2027, alle 18 – Il Giardiniere dei Sogni

La Compagnia Teatro del Buratto propone Il Giardiniere dei Sogni, con drammaturgia di Claudio Gobbetti e Emanuela Spadavecchia e Beatrice Masala, Marco Iacuzio e Ilaria Ferro in scena. Il coordinamento della messa in scena è di Giusy Colucci ed Emanuela Spadavecchia, le voci sono di Franco Spadavecchia e Giulia Bersani, la scenografia di Caterina Berta Chiata Ghidelli, le luci di Marino Zennaro e la direzione di produzione di Franco Spadavecchia.

Lo spettacolo invita bambini e adulti a condividere un tempo prezioso lontano dalla fretta quotidiana. Un viaggio poetico tra storie, immagini e meraviglia, pensato per essere vissuto insieme, dove ascoltare, osservare e lasciarsi sorprendere.

Attraverso la magia del racconto e la suggestiva metafora del giardino, i più piccoli scopriranno che ogni storia è come un seme capace di far nascere emozioni, domande e sogni. E gli adulti, proprio come giardinieri, accompagneranno i bambini in questa avventura riscoprendo il piacere di immaginare e crescere insieme.

Lo spettacolo si sviluppa come un racconto per immagini e movimenti, in cui la tecnica del teatro su nero dà forma all’invisibile e accompagna il pubblico in un viaggio tra gesto e trasformazione.

Al centro della scena vive il valore della lettura come atto creativo e generativo, capace di attraversare il tempo e le generazioni e di far crescere, in ognuno, un proprio giardino di sogni.

Uno spettacolo delicato e coinvolgente che parla al cuore di tutta la famiglia, celebrando il valore delle storie e il loro potere di creare legami, nutrire la fantasia e mettere radici profonde nella memoria dei bambini. Un’esperienza da vivere insieme, per tornare a casa con una valigia piena di immagini, emozioni e nuove storie da raccontare.

Fascia d’età: dai 3 anni

Durata: 1 ora

Domenica 2 maggio 2027 – Koinobori, Fish Parade e Fish & Bubbles

La giornata conclusiva propone tre appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, con un laboratorio creativo, una parata spettacolare e uno spettacolo di clownerie e giochi d’acqua.

Alle 11 – Laboratorio creativo di Koinobori

I bambini saranno protagonisti di un laboratorio dedicato alla realizzazione dei tradizionali carpa giapponesi Koinobori, simbolo di forza, crescita e buon auspicio. Guidati da Izumi Fujiwara, i partecipanti coloreranno e costruiranno i propri pesci volanti, che accompagneranno poi nella grande parata del pomeriggio.

Alle 14 – Fish Parade, parata-spettacolo verso il teatro con Michele Cafaggi e Izumi Fujiwara

Una coloratissima parata aperta a tutta la cittadinanza attraverserà gli spazi della città, trasformando il pomeriggio in una grande festa collettiva. A guidare il corteo saranno il Maestro di Cerimonia e il suggestivo Grande Pesce, una spettacolare creazione lunga oltre sei metri che prenderà vita grazie alla partecipazione del pubblico.

Accanto al Grande Pesce sfileranno bambini e famiglie con i propri Pesciolini Volanti Koinobori, realizzati durante il laboratorio del mattino. Al termine della parata, il pubblico sarà accolto da un emozionante finale con bolle di sapone giganti, mentre l’installazione dei pesci colorati prenderà forma all’interno del Teatro Giuditta Pasta.

Alle 16 – Fish & Bubbles, spettacolo di clownerie e giochi d’acqua in teatro con Michele Cafaggi

Un eccentrico pescatore della domenica, insidiato da una nuvola dispettosa che lo bagna senza tregua, affronta ogni imprevisto con le carte nascoste nella manica. Tra bolle di sapone giganti, giochi d’acqua e gag clownesche, lo spettacolo utilizza un linguaggio universale capace di divertire e stupire grandi e piccoli.

La magia delle bolle diventa così un linguaggio universale di gioia e meraviglia.

Fascia d’età: dai 3 anni

(foto archivio)

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