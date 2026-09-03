Politica

VARESE – Si è svolto a Ceglie Messapica, dal 27 al 29 agosto, il primo raduno nazionale dei giovani delle forze politiche, all’interno della kermesse “La Piazza – Il bene comune” che già da diversi anni ospita politici e giornalisti di rilievo.

Tra i giovani presenti anche Sofia Paglini, in rappresentanza di Azione Varese, che ha partecipato alle tre giornate di confronto. Tra i temi emersi ci sono stati, l’intelligenza artificiale, e le difficoltà che ne conseguono, i prezzi e salari proibitivi e la necessità di prestare più attenzione alla voce dei giovani, temi che possono sembrare divisivi ma che hanno trovato modo di mettere d’accordo tutti.

“Penso che questo evento abbia dimostrato che, nonostante si abbia spesso l’impressione che i giovani si stiano allontanando dalla politica, esiste una generazione di ragazze e ragazzi non solo interessati, ma anche preparati e con molta voglia di mettersi in gioco. Giovani che meritano di avere spazio e la possibilità di agire già oggi – ha dichiarato Paglini – Ho apprezzato molto il richiamo emerso durante l’evento a considerare i giovani non soltanto come il futuro della politica, ma anche il suo presente”.