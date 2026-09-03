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SOLARO – “La vertenza Electrolux non è una crisi aziendale ordinaria: riguarda il futuro della manifattura italiana, delle filiere e delle competenze industriali”. È il messaggio condiviso dal deputato Pd Vinicio Peluffo dopo l’incontro promosso da Andrea Orlando del Partito democratico con parlamentari, sindacati ed enti locali sul futuro del gruppo e dei suoi stabilimenti italiani, tra cui quello di Solaro.

Al centro del confronto c’è il piano annunciato da Electrolux, giudicato “inaccettabile”. I numeri indicati da Peluffo parlano di circa 1.700 esuberi su 4.500 addetti complessivi, della chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e del ridimensionamento dei siti di Susegana, Porcia, Forlì e Solaro.

Un passaggio centrale riguarda proprio il futuro del piano industriale. “Il punto decisivo è che il piano non risulta ancora formalmente ritirato. La sospensione non basta: finché resta sul tavolo, il rischio per lavoratrici, lavoratori e territori rimane intatto”.

Secondo Peluffo, la vertenza Electrolux ha inoltre una portata che supera i singoli stabilimenti. L’azienda ha investito in Italia sul fronte dei processi produttivi, dei prodotti, della ricerca e dello sviluppo. Per questo, sottolinea, un ridimensionamento della presenza produttiva rappresenterebbe un segnale preoccupante per l’intero settore europeo degli elettrodomestici.

Da qui la richiesta di un intervento più deciso del Governo. “Ritiro formale del piano, stop agli atti unilaterali, nessuna delocalizzazione, nessuna chiusura mascherata”. Peluffo chiede anche chiarezza sulle risorse pubbliche ricevute dall’azienda, ribadendo che “i soldi pubblici non sono assegni in bianco”.

La questione, secondo la posizione emersa dall’incontro, deve essere affrontata anche a livello europeo. Il settore degli elettrodomestici dovrebbe essere riconosciuto come strategico, analogamente all’automotive. Non sarebbero quindi sufficienti gli incentivi al consumo: servono investimenti, innovazione, ricerca, sostegno alle filiere, costi energetici sostenibili e condizioni di reciprocità commerciale.

La conclusione è netta: “No a licenziamenti, no a delocalizzazioni, no a chiusure mascherate. Electrolux deve restare un pezzo fondamentale della manifattura italiana“.

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