Comasco

SARONNO – Furto di cavi di rame lungo la linea ferroviaria e circolazione sospesa questa mattina, giovedì 3 settembre, tra Saronno e Fino Mornasco. Il problema ha reso necessarie modifiche al servizio ferroviario, con l’attivazione di autobus sostitutivi.

La circolazione risulta interrotta nella tratta tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco. Secondo le informazioni diffuse ai viaggiatori, la causa è il furto di cavi di rame, che impedisce il regolare transito dei convogli.

Per garantire i collegamenti nella tratta interessata è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus. Il primo bus è partito alle 6,35 dalla stazione di Saronno con destinazione Fino Mornasco. I treni continuano invece a circolare tra Como Nord Lago e Fino Mornasco.

Per i viaggiatori diretti verso Milano viene consigliato di utilizzare i convogli della linea S11. Inevitabili quindi disagi e modifiche agli spostamenti per i pendolari della direttrice nelle prime ore della mattinata.

La situazione è in evoluzione. Gli aggiornamenti sulla circolazione e sui singoli treni sono disponibili sull’app e sul sito del gestore nella sezione dedicata alle informazioni in tempo reale.

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