Cronaca

LOMAZZO – Le conseguenze del furto di cavi di rame avvenuto lungo la linea ferroviaria tra Saronno e Fino Mornasco si fanno sentire anche sulla viabilità di Lomazzo. A mezzogiorno di oggi, giovedì 3 settembre, il Comune ha diffuso un aggiornamento segnalando la chiusura di tre passaggi a livello per consentire i lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria.

In questo momento risultano chiusi i passaggi a livello di via Graffignana, piazza Stazione e via Braghe. Per attraversare la ferrovia l’Amministrazione comunale consiglia quindi agli automobilisti di utilizzare il sottopasso di via Cavour e via Milano.

Non sono al momento note le tempistiche necessarie per completare l’intervento e, di conseguenza, per la riapertura dei passaggi a livello.

I lavori sono legati ai pesanti disagi iniziati questa mattina sulla linea ferroviaria. Un furto di cavi di rame ha infatti determinato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Saronno e Fino Mornasco. Per garantire i collegamenti è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus: il primo mezzo è partito alle 6.35 dalla stazione di Saronno diretto a Fino Mornasco. I treni hanno continuato invece a circolare fra Fino Mornasco e Como Nord Lago. Per i viaggiatori diretti verso Milano è stato consigliato l’utilizzo dei convogli della linea S11.

La situazione resta dunque in evoluzione, sia per quanto riguarda il servizio ferroviario sia per le ripercussioni sulla viabilità locale a Lomazzo.

(foto archivio)

03092026