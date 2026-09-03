I più letti di ieri: tragedia sui binari, odissea sul Malpensa Express e inseguimento a Rovellasca
3 Settembre 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 2 settembre, la tragedia sui binari a Tradate con la morte di una ragazza di 18 anni e i pesanti disagi sulla linea verso Saronno. Grande attenzione anche per l’odissea di un viaggiatore sul Malpensa Express, il nuovo inseguimento a Rovellasca e il confronto in consiglio comunale sugli insulti social.
Un viaggio di ritorno dalle vacanze si è trasformato in un’odissea sul Malpensa Express: un saronnese è rimasto per ore sul convoglio, arrivato a Saronno con oltre due ore e mezza di ritardo, lamentando soprattutto la mancanza di informazioni durante l’attesa.
Malpensa Express, odissea al rientro dalle vacanze L’amarezza del viaggiatore: “Ore bloccati sul treno, senza informazioni”
Tragedia a Tradate, dove una ragazza di 18 anni è morta dopo essere stata investita da un treno. L’incidente ha provocato l’interruzione dei collegamenti ferroviari verso Saronno e l’attivazione di autobus sostitutivi.
Tragedia sui binari: 18enne muore travolta dal treno a Tradate. Circolazione interrotta verso Saronno
A Rovellasca nuovo inseguimento per il comandante della polizia locale Diego Monopoli, che in moto ha seguito un’auto sospetta fino a Rovello Porro. I tre occupanti hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti a piedi nei campi.
Rovellasca, nuovo inseguimento per il comandante: in moto dietro a un’auto sospetta
L’assessore Lucy Sasso ha portato in consiglio comunale il tema degli insulti e delle minacce ricevuti sui social, leggendo alcuni dei messaggi e richiamando a un confronto politico rispettoso. Dal consiglio sono arrivati anche interventi di solidarietà, mentre Luca Amadio ha ricordato come il problema coinvolga diversi esponenti politici.
Sasso porta in consiglio insulti e minacce sui social: “Non sono qui per fare la vittima, ma si deve rappresentare i cittadini meglio di così”
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