Città

SARONNO – “Il gruppo consiliare della Lega ha espresso voto contrario al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo agli interventi urgenti conseguenti all’incendio che ha colpito il cantiere della nuova scuola Rodari. Dalla documentazione comunale emerge infatti che l’ipotesi prevalente resta quella dell’atto doloso e che sono in corso le verifiche sulla copertura assicurativa dei danni”

Inizia così la nota della Lega Saronno che spiega la propria posizione in merito al dibattito sull’incendio alla nuova scuola Rodari.

“Chi ha commesso questo gesto dovrà essere individuato e chiamato a risponderne fino all’ultimo euro. Ma la responsabilità penale degli autori non può cancellare la responsabilità politica di chi amministra la città. Insomma il problema non riguarda soltanto il danno economico a una delle più recenti opere pubbliche di Saronno, a cui teniamo particolarmente, ma il progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza percepite dai cittadini.

Da anni si minimizzano episodi di degrado, vandalismi e danneggiamenti. Poi accade un fatto gravissimo e ci si accorge che quei segnali non erano episodi isolati. Un incendio in un cantiere pubblico strategico dimostra che il problema della sicurezza riguarda tutti: cittadini, attività economiche, proprietà private e persino il patrimonio comunale.

Inoltre l’esistenza di una polizza assicurativa rappresenta un elemento positivo, ma che ad oggi non vi sono ancora certezze sull’entità effettiva dei rimborsi, essendo l’istruttoria ancora in corso. “La vera questione politica non è chi pagherà il danno, ma perché si sia arrivati a questo punto. Un’assicurazione può risarcire una parte delle spese. Non può però risarcire la perdita di fiducia dei cittadini né compensare la sensazione di una città sempre meno controllata. Per questo il nostro giudizio sull’operato dell’amministrazione resta fortemente negativo.”

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