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SARONNO – Giovedì 3 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, a Saronno è prevista una giornata di bel tempo, con sole per l’intera giornata e senza piogge. Non sono presenti allerte meteo.

Le temperature saranno in aumento, con una massima di 32°C e una minima di 20°C. Le condizioni resteranno stabili durante tutte le ore della giornata grazie alla presenza dell’alta pressione. Sul fronte dei venti non sono attesi fenomeni significativi: al mattino soffieranno debolmente da Nordest, mentre nel pomeriggio saranno ancora deboli ma tenderanno a disporsi da Ovest-Sudovest. Anche in serata il quadro meteorologico resterà caratterizzato da stabilità e cieli prevalentemente sereni.

Condizioni analoghe interesseranno gran parte della Lombardia, dove un campo di alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato. Sulle basse pianure occidentali e orientali, nelle zone pedemontane e sulle alte pianure sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Lo stesso scenario riguarderà le Prealpi occidentali e orientali, le Orobie e le Alpi Retiche. I venti saranno generalmente deboli, inizialmente orientali e successivamente in rotazione verso i quadranti sud-occidentali. Non emergono quindi variazioni meteorologiche rilevanti tra Saronno e il resto della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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