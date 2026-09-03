Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito al dibattito sull’incendio alla nuova scuola Rodari che si è tenuto nell’ultimo consiglio comunale.

“Le dichiarazioni di Luca Amadio sulla gestione della scuola Rodari rappresentano l’ennesimo tentativo di trasformare un episodio grave in un’occasione di polemica politica.

L’Amministrazione ha affrontato l’emergenza con un unico obiettivo: garantire la sicurezza degli alunni e permettere alla scuola di riaprire regolarmente il 14 settembre. È stato fatto tutto ciò che era necessario per intervenire sull’edificio, ripristinare gli spazi e consentire la ripresa delle attività scolastiche.

Per quanto riguarda la sicurezza del cantiere, le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa sono stati rispettati, come chiarito nel corso del Consiglio comunale. Saranno inoltre le verifiche tecniche e il collaudatore, sulla base della documentazione prodotta dall’impresa, a certificare l’idoneità dei locali prima dell’apertura.

È quindi grave cercare di alimentare dubbi e responsabilità sulla base di supposizioni, soprattutto mentre sono ancora in corso le indagini della Procura sull’incendio dell’8 luglio. Gli elementi raccolti dai vigili del fuoco hanno portato a considerare qualificata l’ipotesi dolosa: sarà la magistratura ad accertare definitivamente cosa è accaduto e chi ne sia eventualmente responsabile.

Anche sul piano economico, parlare oggi di “un milione di euro buttato” è semplicemente fuorviante. La cifra attualmente stanziata dal Comune è di circa 605 mila euro, mentre sono ancora in corso le perizie assicurative che dovranno stabilire quali costi saranno effettivamente rimborsati e quali eventuali somme resteranno a carico dell’Amministrazione. L’obiettivo della Giunta è chiaro: evitare che il costo dell’incendio ricada sulla collettività e rivalersi sui responsabili qualora vengano individuati.

Amadio può naturalmente svolgere il proprio ruolo di opposizione, ma c’è una differenza tra fare un controllo politico e alimentare una narrazione costruita su accuse e insinuazioni mentre gli accertamenti sono ancora in corso.

Dire che “chi non sa difendere una scuola non merita di amministrare una città” non è controllo: è speculazione politica.

La nostra priorità non sono le polemiche. È la scuola, sono i bambini, sono le famiglie e sono i lavoratori che in queste settimane hanno lavorato per permettere alla Rodari di riaprire.

Il 14 settembre la scuola riaprirà. In sicurezza, nel rispetto delle procedure e delle verifiche previste dalla legge. Su questo, più che sulle provocazioni politiche, chiediamo di essere giudicati”.

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