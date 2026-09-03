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SARONNO – “Durante il consiglio comunale di lunedì 1 settembre abbiamo ascoltato con stupore l’intervento fuori luogo dell’assessore ai Giovani, Pari opportunità, Innovazione e Promozione del territorio Lucy Sasso, dopo che il consigliere comunale Luca Amadio le ha chiesto di esprimersi in merito al fatto che la maggioranza ha rifiutato con voto politico la possibilità ai consiglieri indipendenti di intervenire sul periodico di comunicazione istituzionale, a differenza dei Gruppi Consiliari ai quali è consentito”.

Inizia così la nota di Futuro Nazionale Saronno in merito a uno degli episodi più commentati dell’ultima seduta del consiglio comunale.

“A fronte di questo il consigliere Amadio le ha omaggiato una simpatica vignetta in cui si ricorda il valore della democrazia, nello stesso stile dei disegni utilizzati dall’assessore per criticare il nostro partito. La reazione ha colto tutti di sorpresa quando l’assessore ha iniziato a leggere insulti da lei ricevuti via social, che ovviamente condanniamo, ma che in quel momento sono risultati fuori tempo e fuori luogo, per non parlare del fatto che per l’ennesima volta l’assessore ha fatto menzione al fascismo in un contesto che nulla aveva a che vedere con un periodo storico conclusosi più 80 anni fa”.

“Ricordiamo che gli assessori vengono nominati dal Sindaco e ricevono uno stipendio mensile significativo. Proprio per questo ci aspetteremmo che la fiducia riposta in loro dal primo cittadino venga dimostrata quotidianamente con i fatti e non con denunce teatrali, per le quali vi sono le istituzioni competenti a cui rivolgersi.

Al netto degli insulti che l’Assessore ha dichiarato di aver ricevuto, e per i quali esprimiamo la nostra solidarietà, non possiamo però evidenziare che chi accetta di ricoprire un ruolo pubblico non può pensare di essere immune alle critiche o a richieste di delucidazioni, come ha legittimamente sollecitato il consigliere Amadio senza avere avuto una risposta a riguardo.

La democrazia non può valere solo quando fa comodo, per poi disconoscerla quando scomoda. Constatiamo purtroppo un susseguirsi di interventi, non ultimo ricordiamo la dichiarazione dell’assessore al Commercio, Attività Produttive, Partecipazione e Transizione ecologica Francesca Rufini in cui durante il Consiglio Comunale di martedì 30 giugno apostrofò il partito politico italiano Futuro Nazionale “anticostituzionale”, che ci obbligano ad interrogarci se il sindaco abbia in mano la situazione di una squadra amministrativa in cui i membri sembrano ragionare da solisti.

Concludiamo con la speranza di poter iniziare, dopo più di un anno, a vedere l’amministrazione distinguersi per i risultati amministrativi invece che per boutade ideologiche ed irrazionali dei singoli”.

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