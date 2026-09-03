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SARONNO – Venti artisti, 4 concerti di musica live, 6 spettacoli di danza, 5 dj set, 3 esibizioni circensi e tante attività aperte tra negozi e somministrazione. Sono i numeri dell’evento di sabato 12 settembre quando il centro storico di Saronno vivrà una serata speciale con la Notte Bianca di Fine Estate e il ritorno dell’8ª edizione dello Sbaracco.

Spettacoli itineranti e parate oniriche. La programmazione artistica della Notte Bianca, curata da Eventificio Srl, vedrà il coinvolgimento attivo di negozi, associazioni sportive, bar e ristoranti del centro che per l’occasione offriranno momenti di intrattenimento con proposte food e beverage in pieno stile “notte bianca”.

Dalle 20 fino a mezzanotte, tre grandi parate itineranti con attori, trampolieri, musiche diffuse ed elementi scenografici suggestivi si alterneranno lungo tre percorsi guidati nel cuore della città:

La Materia dei Sogni: un corteo poetico in cui personaggi sospesi tra realtà e immaginazione accompagnano il pubblico in un’atmosfera onirica, tra palloncini colorati e note musicali.

un corteo poetico in cui personaggi sospesi tra realtà e immaginazione accompagnano il pubblico in un’atmosfera onirica, tra palloncini colorati e note musicali. Passeggiata a Giverny: una performance d’incanto ispirata alle celebri opere e ai colori di Claude Monet.

una performance d’incanto ispirata alle celebri opere e ai colori di Claude Monet. Souvenir de Voyage: una parata romantica tra ombrelli bianchi e abiti eleganti, per evocare la leggerezza e il fascino delle passeggiate d’altri tempi.

Il dress code della serata sarà il bianco: i partecipanti, infatti, sono invitati a indossare anche solo un dettaglio di questo colore per contribuire a rendere la serata ancora più magica e spettacolare.

Ad arricchire l’evento torna l’ottava edizione dello Sbaracco di Fine Estate. I negozianti del centro cittadino che aderiscono all’iniziativa offriranno occasioni d’acquisto: un’opportunità imperdibile per vivere lo shopping serale passeggiando tra le vie pedonali. Confermata la presenza degli ambulanti con una novità ossia una selezione di stand proposti dalla Pro loco Saronno.

Un lavoro di squadra per la valorizzazione della città. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Saronno e Confcommercio Saronno con il collaudato strumento del Distretto Urbano del Commercio.

“La Notte Bianca del prossimo 12 settembre è anche, però, un’occasione preziosa per riscoprire ciò che rende viva Saronno: i nostri negozi di vicinato e la passione di chi li anima. Passeggiare lungo le vie luminose della città, facendo shopping al fresco della sera e approfittando delle occasioni speciali dello sbaracco, è il modo migliore per sostenere chi ogni giorno vive e fa vivere il nostro territorio. Il mio invito a tutti i cittadini e ai visitatori è quello di lasciarsi incuriosire, esplorare anche le vie meno battute e varcare la soglia delle nostre attività: troverete la professionalità, il sorriso e l’accoglienza unica che solo i negozianti di vicinato sanno offrire” dichiara Francesca Rufini, Assessora al Commercio e Attività Produttive del Comune di Saronno.

Tutti, cittadini e visitatori, sono invitati a seguire i canali web e social ufficiali del Distretto Urbano del Commercio (Duc Saronno), di Confcommercio Saronno e del Comune di Saronno, dove saranno pubblicati gli orari dettagliati, le mappe dei percorsi, le attività dello sbaracco e gli aggiornamenti in tempo reale.

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