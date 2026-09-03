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SARONNO – Un intero fine settimana per vivere il torrente Lura tra spettacoli, biciclettate, musica, laboratori, passeggiate e attività nella natura. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre torna protagonista il territorio con il Ri.Ver Festival, il Festival culturale del torrente Lura che propone numerosi appuntamenti anche a Saronno, Rovello Porro e Rovellasca.

La manifestazione nasce nell’ambito del progetto Riverlhab – Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali, finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera. L’obiettivo è raccontare il Lura come elemento naturale ma anche come filo che unisce comunità, storia e territorio. Gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione dove prevista.

Venerdì 4 settembre

Il festival prenderà il via proprio a Saronno. Alle 18 alla Cascina della Vigna è in programma l’inaugurazione ufficiale con i saluti e un piccolo rinfresco.

Alle 20,30 ci si sposterà al Parco territoriale per “Plasticamare”, spettacolo di Tim Teatro in Mostra dedicato al tema dell’inquinamento provocato dalla plastica. L’appuntamento è indicato dai 6 anni ed è consigliato portare un telo per sedersi sul prato.

A Rovellasca prenderà invece il via “Quello che qui cade, finisce in mare”, percorso espositivo realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico Melotti di Lomazzo. Le opere, distribuite lungo le vie del centro, raccontano il viaggio dei rifiuti abbandonati a terra, dai tombini al torrente e fino al mare. L’esposizione resterà visitabile fino al 15 settembre.

Sabato 5 settembre

Giornata particolarmente ricca a Saronno. Alle 9 al Parco territoriale è prevista la “Meditazione dinamica di Osho”, mentre sempre alle 9 dall’ingresso del Parco del Lura di via Don Volpi partirà “La bicicletta è per tutti”, pedalata di circa 20 chilometri organizzata da Fiab Saronno Ciclocittà. Il percorso toccherà i Prati del Ceppo, il Centro della Biodiversità di Lomazzo e il Museo delle Api di Bregnano, con ritorno previsto alle 12,30.

Alle 9,30 e alle 11, al Parco territoriale, ci sarà “V.O.G. – Dalla ginnastica dolce al Do In”, con due sessioni dedicate al movimento e al benessere.

Dalle 10 alle 18 Palazzo Visconti ospiterà “Scopri il mondo delle foreste!”, iniziativa di Ersaf Lombardia per conoscere più da vicino boschi, biodiversità e gestione forestale.

Alle 15, sempre a Palazzo Visconti, appuntamento con “Climate Fresk”, workshop collaborativo dedicato alla scienza del cambiamento climatico.

Dalle 20 alle 23,30 Palazzo Visconti ospiterà infine “Il respiro del Lura”, mostra immersiva curata da Marco Tessaro e dedicata alla rinaturalizzazione del torrente e al rapporto tra ambiente e territorio.

Anche Rovello Porro entrerà nel programma sabato 5 settembre con “Lura: sogni al chiaro di luna”, spettacolo teatrale immersivo e itinerante per bambini e famiglie curato dal Teatro dei Sussurri. Sono previste due repliche, alle 15 e alle 17, con partenza dall’ingresso del Parco del Lura di via Bernardino Luini. I partecipanti, muniti di cuffie, seguiranno Tasso, Lepre, Cinghiale, Rana e Germano Reale in una storia dedicata alla salvaguardia del torrente.

Domenica 6 settembre

A Rovellasca la giornata inizierà alle 9 con “Attraverso il Lura. Elogio della lentezza e dell’invisibile”, passeggiata filosofico-letteraria lungo il torrente. Una seconda partenza è prevista alle 11. Il ritrovo è all’ingresso del Parco del Lura di via Como.

A Saronno, dalle 10, il Parco territoriale ospiterà “Note lungo il Lura”, concerto con gruppi corali, chitarra e percussioni curato dall’associazione Le stanze della musica con la collaborazione di Eufonicamente.

Sempre alle 10, al Museo della Ceramica Gianetti di via Carcano, partirà “Il ponte dei fiori romantici”. Bambini e adulti potranno realizzare due fiori in argilla: uno da conservare e uno da lasciare lungo il Lura dedicandolo a una persona cara.

A Palazzo Visconti, alle 10,15 e alle 11,45, sarà possibile provare in anteprima il “Gioco del torrente Lura”, con una sessione per adulti e una dedicata alle famiglie con bambini.

Dalle 14 alle 18, sempre a Palazzo Visconti, spazio a “Da piantina a Parco: una storia da coltivare”. I partecipanti potranno prendere in consegna una giovane pianta, imparare a curarla e accompagnarla fino alla futura messa a dimora nel territorio del Parco del Lura.

Alle 15 al Parco territoriale inizierà “InsiemeCanto – A choir experience”, esperienza musicale che trasformerà i partecipanti in un coro estemporaneo guidato da un maestro e accompagnato da musicisti.

Alla stessa ora, al Museo Gianetti, partirà “Il ponte musicale”, laboratorio a ciclo continuo dedicato alla realizzazione di piccole lastrine in ceramica con messaggi da affidare simbolicamente al torrente.

Il weekend si concluderà a Palazzo Visconti con la seconda serata della mostra immersiva “Il respiro del Lura”, aperta dalle 20 alle 23,30.

Il Ri.Ver Festival coinvolge anche altri comuni della Valle del Lura con un programma diffuso dedicato ad ambiente, cultura e scoperta del territorio. Per le attività che lo richiedono la partecipazione è gratuita con prenotazione.