Comasco

TURATE – Raccontare Turate ai visitatori e diventare, per un giorno, protagonisti della valorizzazione del territorio. È questa la possibilità rivolta ai ragazzi tra i 16 e i 25 anni in vista dell’edizione 2026 di Ville Aperte in Brianza.

A promuovere il progetto sono l’Amministrazione comunale e l’assessorato alla Cultura, che stanno raccogliendo le candidature per coinvolgere i cosiddetti “Giovani Ciceroni”. Il loro ruolo sarà quello di accompagnare il pubblico durante la visita, illustrando la storia e le principali bellezze del territorio turatese.

L’iniziativa non richiede una preparazione specifica o conoscenze da esperti. A chi aderirà saranno garantiti un percorso di preparazione e il materiale utile per svolgere l’attività. Ogni volontario sarà accompagnato nella preparazione e avrà tutto il materiale necessario per raccontare al meglio il territorio.

Per partecipare c’è tempo fino al 6 settembre. Gli interessati possono candidarsi inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09